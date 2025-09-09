Nie tylko Lewandowski i Szczęsny. Barcelona zbliża się do Polaków, jest komunikat

Latem 2022 roku FC Barcelona rozpoczęła małą "inwazję" na polski rynek piłkarski. Oczywiście wszystko zapoczątkował transfer Roberta Lewandowskiego za kwotę około 50 milionów euro. Polak szybko udowodnił, że Biało-Czerwonym można zaufać, co sprawiło, że klub zainteresował się polskimi piłkarzami i piłkarkami.

Później do klubu trafiła także Ewa Pajor, która tym samym poszła krokiem Lewandowskiego, a na "szpicy" w "Blaugranie" możemy oglądać dwójkę z Polski. Później sytuacja alarmowa sprawiła, że Barcelona musiała nawiązać kontakty z Wojciechem Szczęsnym i po krótkich negocjacjach udało się zakontraktować byłego bramkarza naszej kadry.

Polska firma zaczyna współpracę z Barceloną. Oficjalnie

Jak się okazuje, to nie koniec. Tym razem "Duma Katalonii" zdecydowała się na zawarcie współpracy z polską firmą Adspective. Ta będzie współpracowała z Barca Innovation Hub. Adspective to polski startup, który opracował system Virtual Product Placement, a więc technologię opartą na sztucznej inteligencji.

Odpowiada ona za "identyfikowanie kluczowych momentów w treściach wideo i przekształcanie ich w możliwości lokowania produktów dla marek. VPP jest alternatywą dla tradycyjnych reklam, które często przerywają wrażenia użytkowników. System Adspective ma na celu naturalne wplatanie marek w fabułę, tworząc bardziej autentyczne momenty. Pierwszym krokiem współpracy będzie pilotażowe wdrożenie VPP w niesponsorowanych materiałach wideo produkowanych przez klub na potrzeby mediów społecznościowych i innych kanałów" - czytamy na "mamstartup.pl".

O wszystkim na swoim profilu na portalu LinkedIn poinformował Dawid Prokopowicz. "To już oficjalnie. Polski startup w Barcelonie. Biznes na 30 miliardów" - napisał w najnowszym wpisie na swoim profilu.

Dawid Prokopowicz ogłosił współpracę z Barceloną Dawid Prokopowicz LinkedIn materiał zewnętrzny

