Nie tylko Lewandowski, Barcelona zdecydowana na rozstanie. Ter Stegen dopiął swego

Od dłuższego czasu FC Barcelona stara się pozbyć Marca-Andre ter Stegena, jednak pod wieloma względami ma związane ręce. Pensja Niemca jest bardzo wysoka, ma on kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku, a do tego regularnie prześladują go kontuzje. W związku z tym żaden klub nie jest gotowy uwolnić Barcy od niego permanentnie, w obawie chociażby o stan zdrowia golkipera.

FC Barcelona ma problem z Ter Stegenem. Chce się pozbyć Niemca

W ubiegłym sezonie reprezentant Niemiec został wypożyczony do Girony, gdzie mógł liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce. Zdołał rozegrać dwa spotkania i znów doznał poważnego urazu. Ten wykluczył go z gry na wiele miesięcy. Dopiero teraz 34-latek wkracza w ostatnią fazę rekonwalescencji.

Włodarze "Dumy Katalonii", podobnie jak sam bramkarz mają świadomość, że najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie rozstanie. I zapowiada się, że wkrótce zostanie on ponownie wypożyczony. Padł już zaskakujący kierunek.

Ajax chce u siebie Ter Stegena. Kolejne wypożyczenie coraz bliżej

Z Ter Stegenem ponownie chciałby współpracować Michel, który po opuszczeniu Girony objął stanowisko trenera Ajaksu Amsterdam. "Mundo Deportivo" donosi, że kierownictwo holenderskiego klubu zbiera obecnie raporty na temat stanu zdrowia Niemca, a negocjacje rozpoczęto już jakiś czas temu.

34-latek ma rozpocząć presezon z Barcą, a następnie zobaczyć, jak potoczą się sprawy. Trudno jednak oczekiwać, aby zmianie miała ulec hierarchia bramkarzy. Niekwestionowanym wyborem numer jeden dla Hansiego Flicka jest Joan Garcia, a jego zmiennikiem Wojciech Szczęsny.

Inne hiszpańskie źródła podają, że Ter Stegen dopiął swego i niedługo dojdzie do skutku kolejne wypożyczenie. Niemcowi zależy na grze w drużynie, gdzie będzie jedynką. Mimo permanentnych problemów ze zdrowiem i w konsekwencji tego brakiem regularności, Ter Stegen wciąż mocno wierzy w swoje umiejętności.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z doświadczonych zawodników nie tylko Robert Lewandowski pożegna się latem z "Blaugraną".

Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP