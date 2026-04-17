"Nie może się obrażać". Boniek wprost o Lewandowskim. Poruszenie w Hiszpanii

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nadal pozostaje pod znakiem zapytania. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa 30 czerwca. Do tej pory nie doczekaliśmy się jeszcze żadnych oficjalnych komunikatów z obu stron. Jedno jest pewne - z racji tego, że 37-latek stanie się wolnym zawodnikiem, nie będzie mógł narzekać na brak ofert.

A te już teraz napływają z Włoch czy USA. Mimo niemal czterdziestu wiosen na karku Lewandowski wciąż należy do grona czołowych napastników świata, co niejednokrotne udowadniał w tym sezonie.

Jednocześnie nie da się ukryć, że rola Polak w katalońskim klubie coraz bardziej ewoluuje w zmiennika, mentora dla młodszych kolegów z zespołu. - Trzeba sobie jasno powiedzieć i Robert nie może się tego wstydzić, nie może się na to obrażać: Lewandowski w Barcelonie jest dzisiaj rezerwowym zawodnikiem, jeśli wszyscy są do dyspozycji trenera Flicka, a przecież jeszcze nie było Raphinhi - stwierdził ostatnio Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport.

- Czyli w tak ważnym meczu zdrowy Robert Lewandowski nie wychodzi od pierwszej minuty na boisko! Coś to znaczy - dodawał, odnosząc się do rewanżowego starcia z Atletico Madryt, po którym Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów.

Jak się okazało, wypowiedź byłego szefa PZPN-u dotarła do dziennika "Sport". "Zbigniew Boniek, legendarny w swoim kraju, przyznał, że Lewandowski nie jest teraz gotowy na wiele minut na wysokim poziomie" - komentują Hiszpanie, cytując słowa byłego selekcjonera naszej kadry.

"Boniek uważa, że Lewandowski powinien kontynuować karierę, ale w Barcelonie będzie miał trudności ze względu na konkurencję i wysoką jakość składu" - czytamy. Oprócz tego tamtejsi eksperci pokusili się o własne wnioski dotyczące tego, jaką obecnie pozycję w katalońskim klubie ma 37-latek.

"Ma ofertę odnowienia kontraktu, ale chce wiedzieć, co włodarze myślą o nim pod względem sportowym. Nie chce być przeszkodą dla klubu, ponieważ jest w stanie grać na najwyższym poziomie przez kolejny rok i ma na stole ważne oferty. Polak dużo myśli o swojej przyszłości i po wygraniu Ligi sam zdecyduje" - napisano, dodając że na ten moment "już jasno widać, że nie jest gotowy do rozgrywki, więc jeśli zostanie, będzie rezerwowym z bardzo niewielką liczbą wartościowych minut na boisku".

W tej kampanii Robert Lewandowski rozegrał łącznie 40 spotkań. Strzelił w nich 17 goli i zanotował trzy asysty.

