Nie minęła doba po meczu i gruchnęły wielkie wieści o Pajor. To nie pomyłka

Jeszcze przed kilkoma laty z pewnością niewielu kibiców z Polski dałoby wiarę w to, że w 2026 roku będziemy mieć aż trzech reprezentantów w FC Barcelonie. Oprócz Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, niezwykle ważną postacią jest także Ewa Pajor.

Kapitan żeńskiej reprezentacji Polski niejednokrotnie miała już okazję udowodnić, że ekipa ze stolicy Katalonii nie popełniła błędu, sprowadzając ją z Wolfsburga. Na potwierdzenie tych słów, Pajor właśnie odebrała nagrodę dla najlepszej zawodniczki ligi hiszpańskiej za grudzień. A to wciąż nie koniec, bo właśnie pojawiły się kolejne wielkie wieści o napastniczce.

Gruchnęły wielkie wieści o Pajor. To nie pomyłka, naprawdę ogłosili ws. Polki

Niecałą dobę po rozegraniu ostatniego ligowego spotkania z Atletico Madryt, które Ewa Pajor zakończyła niestety bez kolejnej bramki w swoim dorobku, pojawiły się informacje potwierdzające to, że forma Polki została doceniona za oceanem.

Firma Electronic Arts, która odpowiedzialna jest za serię gier EA Sports FC (wcześniej znanych pod marką FIFA), postanowiła nagrodzić świetną dyspozycję Polki i ogłosić ją kolejną postacią, jaka znalazła się w drużynie Team of The Year.

Kanadyjczycy przyznają karty specjalne pojawiające się w grze na podstawie tego, co zawodnicy i zawodniczki prezentują na murawie w prawdziwym życiu, a w ostatnich latach zdecydowanie baczniej przyglądają się temu, co dzieje się w żeńskich rozgrywkach.

Nie ma się więc co dziwić, że Polka znalazła się w gronie najlepszych piłkarek za ubiegły rok. Ewa Pajor w ubiegłym sezonie wygrała z Barceloną mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii, a także zagrała w finale Ligi Mistrzów. Dodatkowo Polka sięgnęła po tytuł królowej strzelczyń ligi hiszpańskiej, mając na swoim koncie 25 trafień i 9 asyst.

Ewa Pajor ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Ewa Pajor i Robert Lewandowski oboje grają w barwach Barcelony Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/AFP, Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto AFP

Ewa Pajor odebrała nagrodę Gerda Muellera FRANCK FIFE AFP