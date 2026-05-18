Kiedy FC Barcelona zapewniła sobie już mistrzostwo Hiszpanii pokonując Real Madryt na Spofity Camp Nou, na trzy kolejki przed końcem sezonu, włodarze katalońskiego klubu mogli skupić się na planowaniu przyszłości. Niestety - dla polskiej kibiców, Robert Lewandowski nie znalazł się w kadrze "Blaugrany" na przyszły sezon, ale Deco i Joan Laporta postanowili szybko skupić sie na dalszej współpracy z trenerem Hansi Flickiem.

Już przed ostatnim weekendem hiszpańskie media donosiły, że w poniedziałek ma dojść do podpisania nowego kontraktu z niemieckim szkoleniowcem i tak się też stało. Zaledwie kilkanaście godzin po hucznym pożegnaniu Roberta Lewandowskiego przez kibiców członków klubu na Spotify Camp Nou, "Barca" potwierdziła, że informacje o nowej umowie dla Flicka nie były wyssane z palca. Niemiecki trener zostaje w drużynie ze stolicy Katalonii na dłużej, co najmniej do 2028 roku.

Tuż przed 15:00 w poniedziałek 18 maja FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że Hansi Flick podpisał nowy kontrakt, który przedłuża jego obecną umowę o kolejny sezon. Co więcej, na platformie YouTube pojawiła się specjalna transmisja live, podczas której kibice na własne oczy mogli zobaczyć tę ważną dla klubu chwilę.

Jak wynika z ustaleń hiszpańskich mediów, niemiecki szkoleniowiec miał dojść do pozoruzmienia z władzami klubu już przed kilkoma tygodniami, jednak nie chciał skupiać na sobie uwagi mediów i kibiców oraz dekoncentrować piłkarzy do momentu zapewnienia sobie tytułu mistrza Hiszpanii.

Joan Laporta oraz Deco są niezwykle zadowoleni z pracy, jaką na Spotify Camp Nou wykonuje Hansi Flick i nie ma się co dziwić. Niemiec od momentu przybycia do stolicy Katalonii, a więc od 2024 roku sięgnał po dwa mistrzostwa kraju, Puchar Króla oraz dwa Superpuchary Hiszpanii.

W kontrakcie Flicka znalazła się klauzula, dzięki której władze klubu mogą przedłużyć jego obecny kontrakt o kolejny sezon, a więc do końca czerwca 2029 roku.

