Nie minęła doba od powrotu Szczęsnego. Znów gorąco wokół Polaka. Burza w Hiszpanii
Kibice Wojciecha Szczęsnego nie musieli długo czekać na powrót polskiego bramkarza do pierwszego składu FC Barcelony. Hansi Flick musiał po niego sięgnąć w obliczu kontuzji Joana Garcii. Nie brakuje kibiców zadowolonych z tego, że Szczęsny znów melduje się na murawie, jednak nie brakuje również osób mniej przychylnych Polakowi. Rozpętała się niemała burza.
Sprowadzenie do FC Barcelony Joana Garcii miało oznaczać dla Wojciecha Szczęsnego przede wszystkim rolę rezerwowego, z którą sam Polak był pogodzony i co więcej, nie przeszkadzało mu to, że ma pomagać młodszemu koledze.
Uraz Garcii sprawił jednak, że Szczęsny został jedynym wyborem Hansiego Flicka w bramce "Blaugrany" i już w stracił z Realem Sociedad Polak zaliczył swój pierwszy występ w tym sezonie, w którym nie obyło się bez kontrowersji.
Szczęsny dopiero co wrócił na boisko, a już rozpętała się burza. Jaśniej się nie dało
Ostatecznie FC Barcelona wygrała przed własną publicznością 2:1, a wynik spotkania ustalił Robert Lewandowski. Oficjalny profil Barcelony na portalu "X" postanowił opublikować zdjęcie Wojciecha Szczęsnego z meczu, a pod nim rozpętała się niemała burza.
Nie brakowało tam kibiców, którzy są zadowoleni z tego, że Polak znów pojawił się między słupkami bramki, pamiętając, jak ten rewelacyjnie spisywał się w poprzednim sezonie, odgrywając ogromną rolę w sukcesach na arenie krajowej i międzynarodowej.
- Świetnie znowu widzieć Teka w akcji! - czytamy. - Witamy ponownie. Twoje ręce zapewniają szczęście społeczności FC Barcelony - rozpływał się kolejny z internautów.
Pod zdjęciem Polaka nie zabrakło także jego zdjęć z cygarem, co jasno pokazuje, jak ważną postacią stał się dla wielu z nich. Znaleźli się jednak również fani katalońskiego klubu, którzy nie są przekonani do byłego golkipera reprezentacji Polski.
- Nie uważam, że powinien wracać jako pierwszy bramkarz - napisał krótko użytkownik portalu "X". - Nie czuję przy nim takiej pewności, jaką czuję przy Garcii. Mam nadzieję, że Garcia będzie dostępny na El Clasico - dodał inny z internautów.
Przed Wojciechem Szczęsny kolejne wielkie wyzwanie. W środę 1 października "Blaugrana" podejmie PSG w Lidze Mistrzów. Później czekają ją spotkania z Sevillą (5 października), Gironą (18 października), Olympiakosem (21 października), a także Realem Madryt (26 października).