Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie minęła doba od powrotu Szczęsnego. Znów gorąco wokół Polaka. Burza w Hiszpanii

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kibice Wojciecha Szczęsnego nie musieli długo czekać na powrót polskiego bramkarza do pierwszego składu FC Barcelony. Hansi Flick musiał po niego sięgnąć w obliczu kontuzji Joana Garcii. Nie brakuje kibiców zadowolonych z tego, że Szczęsny znów melduje się na murawie, jednak nie brakuje również osób mniej przychylnych Polakowi. Rozpętała się niemała burza.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyDAISUKE NakashimaEast News

Sprowadzenie do FC Barcelony Joana Garcii miało oznaczać dla Wojciecha Szczęsnego przede wszystkim rolę rezerwowego, z którą sam Polak był pogodzony i co więcej, nie przeszkadzało mu to, że ma pomagać młodszemu koledze.

Uraz Garcii sprawił jednak, że Szczęsny został jedynym wyborem Hansiego Flicka w bramce "Blaugrany" i już w stracił z Realem Sociedad Polak zaliczył swój pierwszy występ w tym sezonie, w którym nie obyło się bez kontrowersji.

Szczęsny dopiero co wrócił na boisko, a już rozpętała się burza. Jaśniej się nie dało

Ostatecznie FC Barcelona wygrała przed własną publicznością 2:1, a wynik spotkania ustalił Robert Lewandowski. Oficjalny profil Barcelony na portalu "X" postanowił opublikować zdjęcie Wojciecha Szczęsnego z meczu, a pod nim rozpętała się niemała burza.

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 29.09.2025. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Nie brakowało tam kibiców, którzy są zadowoleni z tego, że Polak znów pojawił się między słupkami bramki, pamiętając, jak ten rewelacyjnie spisywał się w poprzednim sezonie, odgrywając ogromną rolę w sukcesach na arenie krajowej i międzynarodowej.

- Świetnie znowu widzieć Teka w akcji! - czytamy. - Witamy ponownie. Twoje ręce zapewniają szczęście społeczności FC Barcelony - rozpływał się kolejny z internautów.

Pod zdjęciem Polaka nie zabrakło także jego zdjęć z cygarem, co jasno pokazuje, jak ważną postacią stał się dla wielu z nich. Znaleźli się jednak również fani katalońskiego klubu, którzy nie są przekonani do byłego golkipera reprezentacji Polski.

- Nie uważam, że powinien wracać jako pierwszy bramkarz - napisał krótko użytkownik portalu "X". - Nie czuję przy nim takiej pewności, jaką czuję przy Garcii. Mam nadzieję, że Garcia będzie dostępny na El Clasico - dodał inny z internautów.

Przed Wojciechem Szczęsny kolejne wielkie wyzwanie. W środę 1 października "Blaugrana" podejmie PSG w Lidze Mistrzów. Później czekają ją spotkania z Sevillą (5 października), Gironą (18 października), Olympiakosem (21 października), a także Realem Madryt (26 października).

La Liga
7 kolejka
28.09.2025
18:30
Zakończony
Jules Kounde
43'
Robert Lewandowski
59'
Alvaro Odriozola
31'
Wszystko o meczu

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia
La Liga

Szczęsny wrócił do składu, ale co stało się wcześniej. Rywal musiał zareagować

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Mężczyzna w czarnej bluzie z herbem Barcelony patrzący w dół, w okręgu znajduje się dodatkowo wizerunek innego mężczyzny w jasnej bluzie sportowej.
Trener FC Barcelona Hansi Flick (z prawej) i polski bramkarz Wojciech SzczęsnyIna FASSBENDER / AFP / Ina FASSBENDER / AFPAFP
FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick
FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi FlickJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Haitham AL-SHUKAIRI / AFPAFP
Piłkarz ubrany w koszulkę sportową z barwnymi wzorami stoi na tle rozmytego stadionu, skupiony spoglądając lekko w bok.
Wojciech Szczęsny w FC BarcelonieMATTHIEU MIRVILLEAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja