Nie ma już dla niego miejsca w Barcelonie, oferta odrzucona. Kierunek zaskakuje

Liczba minut Marca Casado w sezonie 2025/26 względem poprzedniej kampanii została mocno ograniczona. Hansi Flick stracił zaufanie do pomocnika, który przestał się rozwijać i spadł w hierarchii niemal na sam koniec. Wszystko zmierzało ku rozstaniu. Problem w tym, że wychowanek nie chciał odchodzić.

Marc Casado na wylocie z Barcelony. Padła konkretna kwota

22-latek wciąż wierzył, że stać go na walkę o miejsce w składzie Barcelony. Ostatnie miesiące odarły go jednak ze złudzeń. Z 15 ostatnich meczów tylko w jednym wybiegł na murawę w podstawowej 11, co było jasnym sygnałem, że powinien poszukać sobie nowego pracodawcy.

FC Barcelona liczyła początkowo, że za Casado uda jej się wynegocjować kwotę rzędu nawet 40 milionów euro. Jako że Hiszpan grał mało, spadła jego wartość rynkowa. Obecnie klub ze stolicy Katalonii oczekuje za niego 20 milionów euro.

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22-latek otrzymał już kilka ofert, ale z decyzją się nie spieszy. W związku z tym odrzucił propozycję z ligi tureckiej. Padł przy tym zaskakujący kierunek, jaki mógłby obrać. Mocno interesuje się nim saudyjskie Al-Hilal.

Casado wolałby jednak kontynuować karierę w Europie, dlatego czeka na kolejne propozycje. Trafił on na orbitę zaintersowań kilku przedstawicieli La Liga. Mowa o Realu Sociedad, czy Realu Betis. Kwota 20 milionów jest jednak w tym wypadku zaporowa i przekracza ich możliwości finansowe.

Wcześniej w kontekście wychowanka Barcy mówiło się też o AS Monaco, ale temat już upadł. Łączono go również z Premier League, a w szczególności z Manchesterem United. Do tej pory nie pojawiła się jednak żadna konkretna propozycja z tej strony.





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