W grudniu 2025 roku kibice Barcelony otrzymali niecodzienną, a zarazem bardzo przykrą informację. Jeden z kluczowych defensorów zespołu - Ronald Araujo - obnażył przed całym światem swoje problemy natury mentalnej oraz konieczność chwilowego zawieszenia sezonu.

Była to absolutnie niestandardowa sytuacja, w której "Duma Katalonii" stanęła jednak na wysokości zadania. Mimo napiętego grafiku zespół umożliwił zawodnikowi udanie się na "urlop", którego celem była poprawa kondycji psychicznej.

Historyczny dzień w karierze Araujo. Koledzy mieli powód do świętowania

Araujo zameldował się na murawie również przy okazji niedawnego pucharowego starcia z Atletico Madryt. Mimo heroicznej walki, "Duma Katalonii" musiała się ostatecznie pożegnać z marzeniami o finale tegorocznej edycji Pucharu Króla.

Dla samego Araujo był to jednak bardzo wyjątkowy mecz. Okazuje się bowiem, że starcie z Atletico było jego dwusetnym występem w barwach katalońskiej ekipy. Nie zapomnieli o tym przedstawiciele klubu, którzy postanowili przygotować dla defensora niespodziankę.

Podczas jednego z treningów Araujo otrzymał pamiątkową koszulkę ze swoim nazwiskiem oraz liczbą "200". Przekazanie tego upominku odbyło się przy akompaniamencie braw wszystkich zawodników klubu, w tym oczywiście Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego. Chwilę później obaj Polacy, wraz z pozostałymi zawodnikami Barcelony, ustawili się do pamiątkowej fotografii.

Sytuacja ta pokazuje, że Ronald Araujo jest obecnie w dużo lepszej kondycji, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Co więcej, reakcja jego kolegów udowadnia, że może on również liczyć na pełne wsparcie całej szatni katalońskiego zespołu. Śmiało można więc powiedzieć, że w życiu zawodnika nastąpił prawdziwy, bardzo pozytywny zwrot.

