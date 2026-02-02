Australian Open 2026 przeszło do historii. Żeński turniej singlowy zakończył się zwycięstwem Jeleny Rybakiny, która pokonała Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4. Był to niezwykle emocjonujący finał. Można jednak nazwać go przepyszną wisienką na niezbyt smacznym torcie.

W trakcie kolejnych dni turnieju kibice narzekali na mały poziom emocji, sugerując że to najgorszy Szlem od lat. Zarzuty fanów tyczyły się i kobiecych, i męskich zmagań. W przypadku rywalizacji panów wyczekiwanie wynagrodziły dwa pięciosetowe półfinały i finał, w którym Carlos Alcaraz by wygrać, musiał gonić wynik po pierwszej partii.

W tym artykule skupimy się na żeńskiej części imprezy. Narzekanie opinii publicznej nie możemy nazwać bezpodstawnymi, a wręcz przeciwnie - uzasadnionymi. Fakty są nieubłagane - na 15 meczów od czwartej rundy do półfinału zaledwie dwa rozstrzygnęły się na przestrzeni trzech setów. Oprócz wspomnianego pojedynku Kazaszki z Białorusinką do tego doszło starcie Coco Gauff z Karoliną Muchovą, wygrane przez Amerykankę 6:1, 3:6, 6:3.

Zakończone Australian Open jest pierwszym turniejem wielkoszlemowym od Rolanda Garrosa 2018, w którym ta statystyka była aż tak niska (po 2 spotkania), przy czym i tak Melbourne uzyskało mniejszy procent, bo w Paryżu przed ośmioma laty od czwartej rundy rozegrano 14, a nie 15 konfrontacji. Dlaczego? Serena Williams z powodu kontuzji nie wyszła na kort przeciwko Marii Szarapowej.

W ostatnich dniach w "wykręcaniu" tej statystyki nie pomogła też Iga Świątek. W 4. rundzie wygrała 2:0 z Maddison Inglis, a w ćwierćfinale przegrała 0:2 z Rybakiną.

Poniżej przedstawione liczby kontrastują z propozycją dyrektora AO Craiga Tileya, by panie grały mecze na Szlemie w systemie do trzech wygranych partii. Na ten moment nawet zasada BO3 (do dwóch zwycięskich) nie gwarantuje widowisk ze zwrotami akcji. Zaledwie 7 z 31 ostatnich szlemowych singli kobiet od etapu ćwierćfinałów do finału miało co najmniej 4 trzysetówki. Raz nawet w tej rubryce zdarzyło się "0", konkretnie w US Open 2018.

Ułamek trzysetowych meczów w decydujących rundach w ostatnich 31 singlowych turniejach wielkoszlemowych kobiet:

kolejno: nazwa imprezy, statystyka od 1/4 finału do finału, statystyka od 4. rundy do finału

Australian Open 2026 - 1/7, 2/15

US Open 2025 - 2/6, 5/14

Wimbledon 2025 - 2/7, 3/15

Roland Garros 2025 - 3/7, 7/15

Australian Open 2025 - 4/7, 6/15

US Open 2024 - 1/7, 4/15

Wimbledon 2024 - 4/7, 7/15

Roland Garros 2024 - 3/7, 4/15

Australian Open 2024 - 2/7, 3/15

US Open 2023 - 2/7, 6/15

Wimbledon 2023 - 4/7, 8/15

Roland Garros 2023 - 3/7, 5/15

Australian Open 2023 - 1/7, 3/15

US Open 2022 - 1/7, 4/15

Wimbledon 2022 - 5/7, 7/15

Roland Garros 2022 - 1/7, 5/15

Australian Open 2022 - 1/7, 5/15

US Open 2021 - 2/7, 4/15

Wimbledon 2021 - 2/7, 4/15

Roland Garros 2021 - 4/7, 6/15

Australian Open 2021 - 3/7, 7/15

Roland Garros 2020 - 1/7, 4/15

US Open 2020 - 4/7, 9/15

Wimbledon 2020 - turniej nie odbył się

Australian Open 2020 - 1/7, 6/15

US Open 2019 - 1/7, 4/15

Wimbledon 2019 - 1/7, 6/15

Roland Garros 2019 - 1/7, 3/15

Australian Open 2019 - 4/7, 9/15

US Open 2018 - 0/7, 4/15

Wimbledon 2018 - 2/7, 3/15

Roland Garros 2018 - 2/7, 2/14

Aryna Sabalenka podczas ceremonii po finale Roland Garros 2025 MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Jelena Rybakina awansowała do trzeciej rundy Australian Open 2025 ADRIAN DENNIS / AFP AFP

Iga Świątek, Australian Open 2025 Yuichi Yamazaki AFP

Eksperci o szansach medalowych Polaków w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport