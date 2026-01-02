Niemal 40 dni - tyle upłynęło już od czasu ostatniego występu Ronalda Araujo w Barcelonie. Po tym, jak Urugwajczyk został wyrzucony z boiska w meczu z Chelsea, spadła na niego potężna fala krytyki. Sytuacja była na tyle poważna, że stoper nie czuł się na siłach, aby grać.

Ronald Araujo odsunięty od gry. Urugwajczyk miał poważny problem

FC Barcelona postanowiła rozłożyć nad 26-latkiem parasol ochronny i dała mu czas, by ten doszedł do siebie i zadbał o zdrowie psychiczne. W ostatnich dniach mówiło się, że środkowy obrońca czuje się już lepiej i ma być najważniejszym zimowym "transferem" Barcy. Przełomowe doniesienia w jego sprawie opublikowało w piątek "Mundo Deportivo".

Jak wynika z ustaleń jego dziennikarzy, wciąż nie wiadomo, kiedy Araujo wróci do gry. Absencja stopera się przedłuża i wszystko wskazuje na to, że zabraknie go także w rywalizacji z Espanyolem.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

FC Barcelona zdecydowała ws. Araujo. Lewandowski i spółka już wiedzą

Nikt w Barcelonie nie chce nakładać na Araujo dodatkowej presji. W związku z tym decyzja o jego powrocie do gry zapadnie w porozumieniu z Hansim Flickiem, dyrektorem sportowym - Deco i doktorem Pruną, a także samym zawodnikiem.

Przykra wiadomość ws. stanu Araujo zdażyła już dotrzeć do piłkarzy na czele z Robertem Lewandowskim. Jeszcze 2-3 sezony temu reprezentant Urugwaju postrzegany był jako niezwykle perspektywiczny gracz z warunkami by zostać jednym z najlepszych na swojej pozycji. Ta narracja na przestrzeni lat 2024-2025 uległa sporej zmianie.

Araujo zawodził w wielu kluczowych meczach z potentatami, a w pamięci kibiców, poza incydentem w rywalizacji z Chelsea pozostała fatalna w skutkach interwencja z rywalizacji z Paris Saint-Germain z kwietnia 2024 roku.

Regres stopera znalazł także odzwierciedlenie w wartości rynkowej. W czerwcu 2024 roku wyceniany był on na 70 milionów euro. Obecnie wartość ta spadła do 25 milionów.

Ronald Araujo Jose Breton Getty Images

Ronald Araujo wyrzucony z boiska w meczu z Chelsea IMAGO Newspix.pl

Ronald Araujo i Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP