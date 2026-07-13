Nici z transferu w Barcelonie. Irytacja w klubie. Znaleźli winnego całej sytuacji

Mimo trwających mistrzostw świata nie brakuje wielu transferowych plotek i sensacyjnych informacji. Do grona tych drugich niewątpliwie można zaliczyć wieści, które dotyczą Ferrana Torresa. Wydawało się, że jego pozostanie w FC Barcelona jest wręcz pewne. W ostatnich dniach perspektywa zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni i napastnik reprezentacji Hiszpanii ma być bliski przenosin do Paris Saint-Germain.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, oznaczałoby to, że Hansi Flick w kilka tygodni straci dwóch środkowych napastników, bo wraz z końcem czerwca Robert Lewandowski formalnie przestał być piłkarzem aktualnych mistrzów Hiszpanii. Tak duże zmiany na pewno mogłyby niepokoić fanów "Blaugrany". Zwłaszcza że następców na tej pozycji wciąż nie widać, gdyż m.in. transfer Juliana Alvareza utknął w miejscu.

Raphinha nie odejdzie do Arabii? Wymowna reakcja klubu

Co więcej, nie brakowało również doniesień, że Barcelonę opuścić może Raphinha. Piłkarzem reprezentacji Brazylii miał się interesować klub z Arabii Saudyjskiej, a konkretnie Al-Hilal. Zawodnik miał być kuszony ogromnymi pieniędzmi. I tryb przypuszczający jest tu jak najbardziej uzasadniony, bo jak podaje hiszpański "Sport" powołując się na media z Arabii Saudyjskiej, cała operacja z udziałem Raphinhi okazuje się być nieprawdziwa.

Źródła będące blisko klubu twierdzą, że nie były prowadzone żadne rozmowy dotyczące podpisania umowy z Raphinhą, a Al-Hilal nie kontaktowało się z obozem zawodnika. Co więcej, Saudyjczycy mają być zirytowani medialnymi doniesieniami i wykorzystywaniem ich do "gierek", które najprawdopodobniej prowadzi agent Brazylijczyka.

Trudno jednak określić pobudki, jakimi kieruje się menedżer Raphinhi. Dla Barcelony jest to o tyle istotna informacja, że jest większa szansa na to, iż nie straci w jednym okienku transferowym aż trzech ważnych zawodników z linii ataku. W stolicy Katalonii wciąż czekają na przyjście napastnika, który mógłby zastąpić Lewandowskiego i zapewnić zespołowi skuteczność w wykańczaniu akcji.

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Raphinha Oli Scarff AFP

Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP





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