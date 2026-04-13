W skrócie FC Barcelona wycofała się z transferu Ruuda Nijstad z FC Twente z powodu jego ceny i potrzeby pozyskania bardziej doświadczonego zawodnika na środek obrony.

Transfer Alesandra Bastoniego z Interu Mediolan pozostaje głównym celem klubu, choć jego koszt jest dużo wyższy niż 50 milionów euro.

Wojciech Szczęsny nie będzie w przyszłym sezonie współpracował w defensywie Barcelony z młodym Holendrem.

Wydaje się, że na tym etapie sezonu największą bolączką Hansiego Flicka w Barcelonie jest postawa defensywy, a także brak skuteczności środkowych napastników. Forma Roberta Lewandowskiego, jak i Ferrana Torresa, który przed derbami z Espanyolem przez wiele tygodni nie mógł się przełamać, budzi spore wątpliwości.

Mnożą się kłopoty Barcelony. Pozycja Lewandowskiego podważana

Na ten moment wydaje się, że walkę o wyjściowy skład nieznacznie, ale jednak wygrywa kapitan reprezentacji Polski. Odpowiedź na to niejako da decyzja trenera w kwestii wyjściowej jedenastki na rewanżowe starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt.

Sporo błędów w tym sezonie popełniają także stoperzy Barcelony, na czele z Pau Cubarsim. Od czasu odejścia Inigo Martineza defensywa nie jest już monolitem, a zawodnicy często mają problem z odpowiednim założeniem pułapki ofsajdowej. W związku z tym FC Barcelona jest zdeterminowana, żeby latem wzmocnić właśnie tę formację.

FC Barcelona rezygnuje z holenderskiego talentu. Ma inny cel transferowy

Głównym celem transferowym Barcy pozostaje Alessandro Bastoni. Wyciągnięcie go z Interu Mediolan będzie jednak trudne i z pewnością kosztowne. W związku z tym "Blaugrana" rozważa też inne ruchy.

Jednym z nich miało być sprowadzenie perełki FC Twente - Ruuda Nijstad. 18-latek postrzegany jest za wielki talent, a portal Transfermarkt wycenia go już na 8 milionów euro.

Na drodze ku transferowi, który z pewnością zaskoczyłby wielu, stoi jednak cena za Holendra. "SPORT" donosi, że FC Barcelona postanowiła zrezygnować na razie ze starań o pozyskanie środkowego obrońcy. Ponadto część działaczy uważa, że nie jest to odpowiedni czas, gdyż klub potrzebuje sięgnąć po doświadczonego już i topowego zawodnika na tej pozycji. Nie zaś skupiać się na rozwijaniu młodych talentów.

Tym samym Wojciech Szczęsny już wie, że w przyszłym sezonie raczej nie przyjdzie mu współpracować w defensywie z młodym Holendrem. Wydaje się, że mistrzowie Hiszpanii wszystkie "siły" przeznaczoną na realizację transferu Bastoniego. Inter oczekuje jednak za niego kwoty dużo wyższej, aniżeli 50 milionów euro.

