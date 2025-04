Ansu Fati się doczekał. Pierwsze minuty na boisku od ponad czterech miesięcy

Niemiec wielokrotnie pomijał wychowanka nawet przy ustalaniu kadry meczowej, w mediach tłumacząc, że ten musi ciężej pracować na treningach. Wreszcie po wielu miesiącach bez ani minuty na murawie Fati dostał szansę na występ w rywalizacji z Borussią Dortmund . Wszedł na plac gry za Lamine Yamala, który miał prosić o zmianę właśnie po to, aby 22-latek mógł wreszcie zagrać.

Podejście szkoleniowca do Fatiego jednak się nie zmieniło. A niewiele brakowało, żeby ten odszedł z klubu już w trakcie zimowego okienka transferowego. Poważne zainteresowanie sprowadzeniem reprezentanta Hiszpanii wyrażał Besiktas . Operacja upadła jednak na ostatniej prostej. Po wielu tygodniach poznaliśmy szczegółową odpowiedź na pytanie dlaczego.

Dlaczego zimowy transfer Fatiego upadł? Znamy szczegóły

Prezydent tureckiego klubu - Serdal Adali w rozmowie z mediami ujawnił, że o fiasku operacji przesądziła niespodziewana porażka Besiktasu w Lidze Europy. "Czarne Orły" poległy na wyjeździe z Twente, przez co nie awansowały do fazy pucharowej Ligi Europy. To miało przekreślić transfer Fatiego.