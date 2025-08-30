Nerwowo w Barcelonie, mogą stracić gwiazdę. Niepokojące wieści tuż przed meczem

Od dwóch zwycięstw nowy sezon La Liga rozpoczęli zawodnicy FC Barcelona. Na inaugurację mistrz Hiszpanii wygrał 3:0 z RCD Mallorca. W odniesieniu pewnego zwycięstwa wydatnie pomogły jednak dwie czerwone kartki pokazane rywalom jeszcze w pierwszej połowie. Dużo więcej wysiłku kosztował mecz z Levante. Zespół z Walencji do przerwy prowadził już 2:0, lecz "Dumie Katalonii" udało się odrobić straty. Gol na wagę trzech punktów padł już w doliczonym czasie gry po samobójczym golu jednego z przeciwników.

Jeszcze przed inauguracją sezonu na jednym z treningów kontuzji doznał Robert Lewandowski. Z powodu urazu uda Polaka zabrakło w kadrze na mecz z Majorką, a losy występu z Levante ważyły się do samego końca. Ostatecznie lekarze wydali zgodę na występ "Lewego", który na placu gry pojawił się w drugiej połowie. Niewykluczone, że w niedzielnym starciu z Rayo Vallecano kapitana reprezentacji Polski zobaczymy w wyjściowym składzie Barcelony.

Barcelona w strachu. Boją się nawrotu kontuzji swojej gwiazdy

Po powrocie Lewandowskiego sztab szkoleniowy nie cieszył się długo spokojem, jeśli chodzi o zdrowie swoich piłkarzy. W sobotę hiszpańskie media obiegła informacja o urazie Gaviego. Pomocnik Barcelony w czasie porannego treningu przedwcześnie zszedł z murawy, uskarżając się na ból kolana.

Wywołało to alarm w szeregach "Dumy Katalonii" z jednego powodu. Gavi uskarżał się na ból tego samego kolana, przez które musiał pauzować przez długi czas. 21-latek ma za sobą zerwanie więzadła krzyżowego, przez co musiał przejść operację oraz wielomiesięczną rehabilitację. W Barcelonie obawiają się teraz, że sytuacja może się powtórzyć.

Kolejne godziny nie przyniosły pozytywnych wieści. Według "Esport3" po wstępnych badaniach okazało się, że uraz jest znacznie poważniejszy, niż początkowo przypuszczano. Zdaniem portalu "as.com" w piątek nie było możliwości, by przeprowadzić wszystkie niezbędne badania. Kolano Gaviego pozostawało opuchnięte, przez co zespół medyczny musiał się wstrzymać z dalszymi krokami.

W Barcelonie zdecydowano się na prewencyjne działania, jednak istnieją powody do niepokoju. Gavi po trudnym czasie zdawał się wracać do dobrej dyspozycji. Środkowy pomocnik w tym sezonie w dwóch pierwszych meczach wchodził z ławki, lecz w spotkaniu z Majorką asystował przy trafieniu Lamine'a Yamala.

Mecz Barcelony z Rayo Vallecano, a więc rywalem Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji, zostanie rozegrany 31 sierpnia o godz. 21:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Gavi i Lamine Yamal w barwach FC Barcelony Jaime Reina AFP

Hansi Flick Jaime Reina AFP