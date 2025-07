Negocjacje z Liverpoolem zerwane, co za zwrot akcji. Barcelona rusza do "ataku"

FC Barcelona od dłuższego czasu ma na swoim celowniku Luisa Diaza - sprowadzenie Kolumbijczyka do Katalonii jest priorytetem "Blaugrany", co do tego nie ma wątpliwości. Wszelkie negocjacje idą jednak topornie, a tymczasem na horyzoncie pojawił się nowy, zaskakujący scenariusz. "Barca" zaczęła przyglądać się innemu piłkarzowi "The Reds", który był blisko transferu do Włoch, ale... temat nagle upadł.