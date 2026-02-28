Nazwisko Lewandowskiego na ustach Hiszpanów. Wszystko po tym, co zrobił na Camp Nou

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

FC Barcelona bez większych problemów przejechała się po Villarrealu na Camp Nou. Gospodarze wygrali 4:1. Oprócz hat-tricka Lamine'a Yamala na listę strzelców wpisał się również Robert Lewandowski. Po ostatnim gwizdku hiszpańscy eksperci ocenili krótki występ polskiego napastnika. "Zrobił znacznie więcej w pół godziny niż Ferran Torres" - czytamy.

Piłkarz ubrany w strój treningowy FC Barcelony stoi na murawie, unosi kciuk do góry, w tle widać rozmytą publiczność na stadionie oraz piłkę.
Robert LewandowskiIMAGO/S. RosNewspix.pl

To był okrągły, jubileuszowy, mecz numer 100. Hansiego Flicka jako trenera Barcelony. W tym wyjątkowym spotkaniu w 26. kolejce La Liga Niemiec postanowił, żeRobert Lewandowski zacznie na ławce rezerwowych. We wyjściowym składzie znalazł się Ferran Torres.

Hiszpan przez 67 minut spędzonych na murawie nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Na Camp Nou szalał za to Lamine Yamal. 18-latek ustrzelił hat-tricka, i to pierwszego w karierze.

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Barcelona wzorowo wykonała zadanie. Hiszpanie przemówili ws. Lewandowskiego

Po przerwie Flick wpuścił Lewandowskiego, przy wyniku 2:1. 37-letni weteran nie mógł lepiej odpłacić się trenerowi.

"W doliczonym czasie gry Pedri zagrał do Kounde, a ten krótko podał do Lewandowskiego. "Lewy" z najbliższej odległości dopiął swego i wpisał się na listę strzelców, dobijając Villarreal. Choć sędzia pierwotnie nie zaliczył trafienia, dopatrując się spalonego, to po interwencji VAR nie było wątpliwości" - relacjonował Paweł Czechowski z naszej redakcji.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4:1. Polak ustalił wynik meczu, to jego 11. gol w trwającym sezonie La Liga. Jak kilkadziesiąt minut w wykonaniu lidera kadry Jana Urbana podsumowali hiszpańscy eksperci?

Notę "7" w dziesięciopunktowej skali Robert Lewandowski otrzymał od katalońskiego "Sportu". "Wyszedł na boisko z misją ożywienia obrony rywali i udało mu się, zdobywając czwartą bramkę meczu dzięki świetnej asyście Kounde" - czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha
Robert Lewandowski

Barcelona jeszcze nie zeszła, a tu komunikat. To nie pomyłka, Lewandowski wszystko widział

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    "Każda dziewiątka, która opuszcza boisko i zdobywa gola, ma powody, by nią być. Mimo że sędziowie w niewytłumaczalny sposób zamrozili radość z zagrania, które w meczu szkolnym byłoby uznane na pierwszy rzut oka" - dodają dziennikarze "Mundo Deportivo", nazywając Lewandowskiego "szczęśliwym".

    "Miał niewiele czasu, ale wystarczyło mu to na zdobycie gola na 4:1" - dodaje portal lavanguardia.com. "Robert Lewandowski zrobił znacznie więcej w pół godziny niż Ferran Torres w dwa razy dłuższym czasie. Tym razem polski napastnik ponownie pokazał, że wie, kiedy zaatakować piłkę i tworzyć zagrożenie przeciwko dobrze ustawionej obronie. I ostatecznie zdobył bramkę" - czytamy na łamach elnacional.cat, gdzie "doświadczony" Polak również otrzymał siódemkę.

    Zobacz również:

    Anna Twardosz
    Skoki Narciarskie

    Nagły komunikat z Austrii. Świetne wieści, tuż po dramacie Stocha i Żyły

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
    Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony wykonuje gest rękami podczas meczu, na ramieniu opaska kapitańska w kolorach żółto-czerwonych.
    Robert LewandowskiJOSE BRETONEast News
    Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
    Analiza najciekawsze wydarzenia z ostatniego tygodnia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja