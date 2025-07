Nawet niemiecka legenda odwróciła się od ter Stegena. To koniec. "Musi odejść"

Po wakacjach piłkarze FC Barcelony wrócili do pracy. W poniedziałek Hansi Flick przeprowadził pierwszy trening w okresie przygotowawczym do kampanii 2025/26. Co ciekawe, zarówno na poniedziałkowej, jak i wtorkowej sesji na boisko nie wyszedł Marc-Andre ter Stegen.

W takiej sytuacji dla ter Stegena zwyczajnie brakuje miejsca w zespole. Jeśli dodamy do tego jego lukratywny kontrakt do 2028 roku, wiemy już, dlaczego Katalończycy wręcz marzą, aby opuścił drużynę. Sam golkiper nie kwapi się do odejścia z Barcelony. Wszystko to wywołuje zgrzyty i jeszcze bardziej podsyca medialne pogłoski.