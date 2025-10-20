Następca Lewandowskiego wybrany, astronomiczna kwota. To się nie mieści w głowie

Dni Roberta Lewandowskiego w Barcelonie zdają się policzone. Polski napastnik ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku i póki co mówi się, że klub nie jest zainteresowany jego przedłużeniem. Koronnym argumentem jest tutaj wiek polskiego snajpera. W momencie wygasania umowy będzie on wielkimi krokami zbliżał się do swoich 38. urodzin.

W obliczu nadchodzących zmian klub ze stolicy Katalonii chce za wszelką cenę pozyskać klasowego napastnika, który zabezpieczy pozycję nr "9" na wiele lat. Taką opcją jest 25-letni Julian Alvarez, który w barwach Atletico Madryt wyrasta na prawdziwego goleadora. Szczególnie w tym sezonie liczby młodego Argentyńczyka robią kolosalne wrażenie. W ledwie 10 rozegranych dotychczas meczach zdołał on strzelić aż 7 goli i zanotować 3 asysty.

Nic dziwnego, że wzbudza on zainteresowanie ligowych rywali, którzy będą chcieli powalczyć o jego podpis. Co ciekawe, taka opcja jest możliwa, bowiem z najnowszych informacji wynika, że "Materace" skłonne są przysiąść negocjację z "Dumą Katalonii".

Za tyle Barcelona będzie mogła pozyskać Alvareza. Kwota zwala z nóg

Z programu "Radioestadio Noche" nadawanego przez "Onda Cero" mogliśmy dowiedzieć się, że drużyna ze stolicy Hiszpanii jest otwarta na negocjacje ws. transferu Juliana Alvareza do Barcelony. Na tym jednak kończą się dobre wieści dla "Dumy Katalonii". We wspomnianym programie padła bowiem przewidywana kwota, jaką włodarze obecnego mistrza Hiszpanii będą musieli zapłacić w przypadku chęci pozyskania zawodnika ligowych rywali.

Rozwiń

W Barcelonie przewiduje się, że cena, jaką trzeba będzie zapłacić za zakup argentyńskiego napastnika może wynieść przeszło... 200 mln euro. To tylko o 22 mln euro mniej, niż wynosił obecny rekord transferowy wszech czasów, należący oczywiście do Neymara.

Nie ma się jednak co dziwić tak wygórowanym estymacjom. Alvarez dotychczas rozegrał 67 spotkań w barwach Atletico Madryt, zdobywając łącznie 36 goli oraz 11 asyst. To bardzo imponujące liczby, biorąc pod uwagę fakt, iż mówimy o raptem 25-letnim graczu, który najlepsze lata piłkarskiej kariery ma wciąż przed sobą.

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Julian Alvarez AFP

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". PAU BARRENA AFP

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO