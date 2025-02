Zimą 2024 roku katalońskie media triumfalnie obwieściły, że FC Barcelona porozumiała się w sprawie wcześniejszego sprowadzenia do klubu Vitora Roque. To wiązało się ze słabą formą Roberta Lewandowskiego. Brazylijczyk miał odciążyć Polaka, ale zdecydowanie zawiódł i na sezon 2024/2025 został wypożyczony do Realu Betis. Jak się okazuje, jeden z brazylijskich klubów jest zainteresowany odkupieniem napastnika, a "Duma Katalonii" chce Roque do tego nakłonić.