Następca Lewandowskiego już szukał domu w Barcelonie. Nagle taki zwrot ws. transferu
Nie od dziś wiadomo, że głównym celem transferowym Barcelony na lato 2026 jest Julian Alvarez. Jakiś czas temu pojawiły się nawet wieści nt. rodziny argentyńskiego gwiazdora, która miała być widziana w Barcelonie. Sytuacja uległa jednak poważnej komplikacji. Do walki o pozyskanie Alvareza włączyć miał się bowiem jeden z gigantów światowego futbolu.
Wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski opuści w niedalekiej przyszłości szeregi Barcelony. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że polski napastnik miał otrzymać niezwykle lukratywną ofertę kontraktu od jednego z saudyjskich zespołów.
Kataloński klub miał już jednak na radarze zawodnika, który tego lata mógłby zastąpić Lewandowskiego. Mowa o gwiazdorze konkurencyjnego Atletico Madryt - Julianie Alvarezie. Od pewnego czasu widniał on na samym szczycie listy życzeń Barcelony.
W pewnym momencie wydawało się, że jego przenosiny na legendarne Camp Nou to jedynie kwestia czasu. Bliscy piłkarza byli bowiem widziani w stolicy Katalonii. Celem ich wizyty miały być poszukiwania posiadłości, w której potencjalnie mógłby zamieszkać 26-letni napastnik. Od tego czasu sytuacja wokół transferu Alvareza znacząco się jednak skomplikowała.
Nowy gracz włącza się do walki o Alvareza. Barcelona pod ścianą
Już wcześniej mówiło się bowiem, że zawodnik Atletico Madryt widnieje w kręgu zainteresowań innych europejskich ekip. Jedną z nich jest niekwestionowany dominator francuskiej ekstraklasy - PSG.
Rozmowy z "Materacami" z pewnością nie będą łatwe. Zespół nie jest bowiem zbyt chętny do żegnania się ze swoim gwiazdorem. W przekazie medialnym padła hipotetyczna kwota takiego transferu, opiewająca na zawrotne 100 mln euro.
Jak wynika z ustaleń dziennikarzy portalu "Mundo Deportivo", paryski gigant gotowy jest jednak przebić tę sumę. Dla Barcelony, która od dłuższego czasu boryka się z kłopotami finansowymi, jest to spore utrudnienie. Co więcej, problematyczne może być samo podejście Atletico.
- Klub wolałby nie wzmacniać bezpośrednio rywala z La Liga, takiego jak FC Barcelona, i dlatego zdecydowałby się prędzej na transfer Juliana do PSG, od którego również otrzymałby wyższą kwotę transferową - piszą hiszpańscy dziennikarze.
Zdaniem ekspertów z Półwyspu Iberyjskiego, FC Barcelona prawdopodobnie będzie musiała w obliczu powyższych przeszkód zastanowić się nad nowym celem transferowym. Walka o podpis Juliana Alvareza zapowiada się bowiem na piekielnie trudne wyzwanie.