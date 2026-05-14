Następca Lewandowskiego już szukał domu w Barcelonie. Nagle taki zwrot ws. transferu

Wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski opuści w niedalekiej przyszłości szeregi Barcelony. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że polski napastnik miał otrzymać niezwykle lukratywną ofertę kontraktu od jednego z saudyjskich zespołów.

Kataloński klub miał już jednak na radarze zawodnika, który tego lata mógłby zastąpić Lewandowskiego. Mowa o gwiazdorze konkurencyjnego Atletico Madryt - Julianie Alvarezie. Od pewnego czasu widniał on na samym szczycie listy życzeń Barcelony.

W pewnym momencie wydawało się, że jego przenosiny na legendarne Camp Nou to jedynie kwestia czasu. Bliscy piłkarza byli bowiem widziani w stolicy Katalonii. Celem ich wizyty miały być poszukiwania posiadłości, w której potencjalnie mógłby zamieszkać 26-letni napastnik. Od tego czasu sytuacja wokół transferu Alvareza znacząco się jednak skomplikowała.

Nowy gracz włącza się do walki o Alvareza. Barcelona pod ścianą

Już wcześniej mówiło się bowiem, że zawodnik Atletico Madryt widnieje w kręgu zainteresowań innych europejskich ekip. Jedną z nich jest niekwestionowany dominator francuskiej ekstraklasy - PSG.

Rozmowy z "Materacami" z pewnością nie będą łatwe. Zespół nie jest bowiem zbyt chętny do żegnania się ze swoim gwiazdorem. W przekazie medialnym padła hipotetyczna kwota takiego transferu, opiewająca na zawrotne 100 mln euro.

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy portalu "Mundo Deportivo", paryski gigant gotowy jest jednak przebić tę sumę. Dla Barcelony, która od dłuższego czasu boryka się z kłopotami finansowymi, jest to spore utrudnienie. Co więcej, problematyczne może być samo podejście Atletico.

- Klub wolałby nie wzmacniać bezpośrednio rywala z La Liga, takiego jak FC Barcelona, i dlatego zdecydowałby się prędzej na transfer Juliana do PSG, od którego również otrzymałby wyższą kwotę transferową - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Zdaniem ekspertów z Półwyspu Iberyjskiego, FC Barcelona prawdopodobnie będzie musiała w obliczu powyższych przeszkód zastanowić się nad nowym celem transferowym. Walka o podpis Juliana Alvareza zapowiada się bowiem na piekielnie trudne wyzwanie.

