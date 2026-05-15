Następca Lewandowskiego coraz bliżej. Deco ruszył na rozmowy, huczy o przełomie

Coraz wyraźniej zarysowują się losy Roberta Lewandowskiego. Lwia część ekspertów sugeruje bowiem, że jego przygoda w katalońskiej Barcelonie powoli dobiega końca. Polak wciąż nie zdecydował się na przedłużenie umowy, która wygasa za nieco ponad miesiąc.

Mimo braku jednoznacznej decyzji, FC Barcelona już teraz poszukuje potencjalnego następcy snajpera z kraju nad Wisłą. Priorytetem katalońskich działaczy był Julian Alvarez. Sprawa transferu napastnika Atletico Madryt stała się jednak bardzo skomplikowana.

Z informacji hiszpańskich dziennikarzy wynika jednak, że Barcelona znalazła już "zapasową opcję". Mowa o 24-letnim Joao Pedro, który reprezentuje obecnie barwy londyńskiej Chelsea. To właśnie ten zawodnik, zdaniem żurnalistów z Półwyspu Iberyjskiego, stał się teraz głównym celem transferowym Barcelony.

Barcelona chce dokonać hitowego wzmocnienia. Deco już ruszył na rozmowy z następcą Lewandowskiego

Temat przenosin Joao Pedro na legendarne Camp Nou bardzo szybko zaczął nabierać rumieńców. Jak podają dziennikarze hiszpańskiego "Sportu", dyrektor sportowy Barcelony - Deco - ma udać się na Wyspy Brytyjskie, aby osobiście spotkać się z agentem brazylijskiego napastnika.

- Deco w najbliższych dniach udał się do Londynu, aby spotkać się z agentami piłkarza. Co więcej, dyrektor sportowy Barcelony może wykorzystać swój czas w stolicy Wielkiej Brytanii, aby obejrzeć finał Pucharu Anglii pomiędzy Chelsea a Manchesterem City - piszą hiszpańscy dziennikarze.

W obecnym sezonie Joao Pedro rozegrał 48 spotkań, notując na swoim koncie 20 goli oraz 9 asyst. W samej tylko Premier League zdobył on 15 goli, co plasuje go obecnie na 4. miejscu w klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy.

Są jednak pewne przeszkody, które mogą stanąć na drodze włodarzy Barcelony. Pierwsza z nich to kwestie finansowe. Już wcześniej Hiszpanie przekazali, że Chelsea może życzyć sobie za swojego zawodnika około 100 mln euro. Ponadto, Joao Pedro to względnie nowy nabytek londyńskiej ekipy. Zakupili go bowiem z Brightonu w 2025 roku za niemal 64 mln euro. Ciężko stwierdzić, czy tak będą chcieli oddać swojego podstawowego zawodnika po raptem jednym sezonie współpracy.

