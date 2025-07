Napięta sytuacja w Barcelonie. Flick nie miał wyjścia, decyzja zapadła natychmiast

Powoli zbliża się moment, w którym większość piłkarzy wróci do treningów i zakończy okres odpoczynku ze względu na zbliżające się rozgrywki. Tak dzieje się m.in. w FC Barcelona, gdzie już powrócono do treningów. Zawodnicy w niedzielę musieli pojawić się klubie, aby przejść rutynowe badania. Okazuje się, że nie wszyscy piłkarze wzięli sobie do serca porę stawiania się w klubie i jeden z zawodników spóźnił się na badania, co nie pozostało bez reakcji Hansiego Flicka.