W 18. kolejce ligi hiszpańskiej Real Madryt mierzy się z Betisem Sewilla. Mimo że gra u siebie, o zwycięstwo będzie mu bardzo trudno.

Wszystko przez nieobecność Kyliana Mbappe, który do tej pory zdobył dokładnie 50% ligowych bramek dla "Króleskich" (18/36).

Francuski gwiazdor na kontuzję kolana narzekał już wcześniej, ale rozegrał kilka meczów z urazem. Według teorii stało się tak dlatego, że Mbappe "polował" na rekord Cristiano Ronaldo. Ostatecznie udało mu się go wyrównać, ale nie pobić.

Dla większości kibiców pobicie tego rekordu miało raczej drugo, albo i trzeciorzędne znaczenie. Nie mogli więc zrozumieć, dlaczego Xabi Alonso pozwolił na to, aby Mbappe grał z urazem i ryzykował jego pogłębienie.

Alonso walczy o posadę w trudnych warunkach. Na własne życzenie. Kontuzja Mbappe i koszmarny błąd

Kilka dni przed meczem z Betisem ogłoszono, że Mbappe nie zagra z nim właśnie z powodu kontuzji kolana. Hiszpańskie media, w tym madrycka "Marca" podają, że Xabi Alonso będzie walczył o swoją posadę bez najlepszego zawodnika. Poniekąd na własne życzenie.

To jednak nie koniec. W pierwszym składzie zagrają Vinicius Junior i Rodrygo, ale doszło do tego, że Xabi Alonso nie będzie miał zbyt dużego pola manewru z ławki. Wpuścić może tylko Gonzalo Garcię, który nadal ogrywa się z futbolem na najwyższym poziomie.

W zimowym oknie transferowym Real Madryt popełnił straszny błąd, jakim było wypożyczenie Endricka do Olympique Lyon. Brazylijczyk za kadencji Xabiego Alonso cały czas był pomijany i mało kto rozumiał, dlaczego.

Kiedy sytuacja kadrowa Realu zrobiła się trudna, Endrick z konieczności pojawił się na murawie i trzeba przyznać, że dawał drużynie pozytywny impuls. Wówczas wypożyczenie do Lyonu było już jednak dogadane. To poważny błąd, którego nie dało się już cofnąć, a pozbawił on Real Madryt bardzo ciekawego wariantu na wypadek kryzysu.

Według hiszpańskiej "Marki" Xabi Alonso nie ma już marginesu na popełnianie kolejnych błędów. Ewentualna porażka z Betisem może sprawić, że Hiszpan pożegna się z posadą. Zwycięstwo natomiast nie poprawi jego sytuacji. Ewentualne decyzje zostaną podjęte po Superpucharze Hiszpanii, w którym Kylian Mbappe ma już zagrać. W Arabii Saudyjskiej pierwszym rywalem Realu będzie Atletico Madryt.

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty Images AFP

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP

Endrick był naprawdę blisko. Po jego uderzeniu w samej końcówce piłka trafiła jednak w poprzeczkę THOMAS COEX AFP