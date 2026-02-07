Napięcie w Madrycie, piłkarze i trenerzy ze skargą do prezesa. Teraz odwołany mecz

LaLiga poinformowała w sobotę po godzinie 10:00, że zaplanowany na 14:00 mecz pomiędzy Rayo Vallecano a Realem Oviedo został przełożony i otrzyma nowy termin. Gospodarze z Madrytu nie zdążyli przygotować boiska do gry. Stan murawy na Estadio de Vallecas pozostawia wiele do życzenia, a to nie jest już pierwszy raz w tym sezonie, gdy tak się dzieje.

"Rayo poczyniło w tym tygodniu znaczne wysiłki, aby zapewnić, że mecz będzie mógł się odbyć zgodnie z planem, podjęło się całkowitej wymiany murawy. Jednak niekorzystne warunki pogodowe podczas prac, a także prognozowane dalsze opady deszczu w nadchodzących godzinach uniemożliwiły osiągnięcie optymalnego stanu i zagwarantowania bezpieczeństwa zawodnikom" - wytłumaczyła liga w komunikacie.

Zawodnicy i trenerzy Rayo stracili cierpliwość. Uderzyli pięścią w stół

Sytuacja w madryckim klubie robi się napięta. W piątek piłkarze i sztab szkoleniowy - jak czytamy w artykule radia SER - "publicznie potępili brak rozwiązań ze strony zarządu w związku z różnymi niedociągnięciami w zakresie infrastruktury i rozwoju". Zrobili to poprzez oświadczenie opublikowane przez Hiszpański Związek Piłkarzy (AFE).

Zaskarżyli zły stan murawy na stadionie i boiskach treningowych, co uniemożliwiło im normalne przygotowywania do sezonu.

"W ciągu ostatniego miesiąca stan płyty na obiekcie był wyraźnie nieodpowiedni, a sytuacja ta pogarszała się z biegiem tygodni. Znalazła odzwierciedlenie zarówno w poprzednich meczach, jak i w sytuacji, której doświadczyliśmy teraz, przed rozegraniem kolejnego oficjalnego meczu" - pisali.

Podkreślili, że przekazali swoje uwagi prezesowi Martinowi Presie.

Rayo zajmuje obecnie 18. miejsce w ligowej tabeli. Jeszcze cztery kolejki temu zamykali pierwszą połowę stawki, ale 4 porażki z rzędu spowodowały spadek o 8 lokat.

Piłkarze Rayo Vallecano AFP

Piłkarze Rayo Vallecano w sezonie 2025/2026 PABLO GARCIA AFP

Real Madryt - Rayo Vallecano PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

