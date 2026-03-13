Napięcie w Barcelonie, w tle następca Lewandowskiego. "Nie masz wstydu"

Tomasz Chabiniak

W Barcelonie trwa gorąca atmosfera przed niedzielnymi wyborami na prezesa klubu. Joan Laporta i Victor Font starają się przekonać do siebie kibiców. Jednym z tematów czwartkowej debaty na antenie TV3 były spekulacje transferowe dotyczące możliwego następcy Roberta Lewandowskiego. Laporta postanowił przejść do ofensywy, zarzucając oponentowi kłamstwo.

Joan Laporta w garniturze przemawia przy mównicy, w rogu mniejsza fotografia tej samej osoby z wystąpienia.
Joan LaportaJavier BorregoGetty Images

Środowy mecz Realu Madryt z Manchesterem City było wielkim świętem piłki nożnej, ale nie tylko dla zawodników, trenerów czy kibiców, ale również dla działaczy i menedżerów. Według informacji Marcosa Benito z "El Chiringuito" przedstawiciele "The Citizens" spotkali się w jednym z hoteli w stolicy Hiszpanii z agentem Ousmane'a Dembele. Kontrakt Francuza z Paris Saint-Germain wygasa w 2028 roku.

Według katalońskiego "Sportu", doszło do jeszcze jednego ważnego spotkania. Jak podawali dziennikarze, dyrektor generalny Ferran Soriano i dyrektor sportowy Hugo Viana rozmawiali z Carlesem Planchartem i Xavier Aguilardem, dwoma członkami zespołu kandydata na prezesa Barcelony Victora Fonta.

A jakim celu? Wybory na prezesa "Dumy Katalonii" już w niedzielę, kampania znajduje się więc na ostatniej prostej. Font walczy o każdy głos, bo nie jest faworytem w starciu z Joanem Laportą. Kilka dni temu zamierzał przekonywać, że możliwy jest transfer Erlinga Haalanda. Niedługo później musiał dopowiedzieć, że chodzi zaledwie o zapewnienie sobie swego rodzaju pierwszeństwa przed konkurencją, jeśli Norweg i City zdecydują się rozejść.

- Mamy wielki szacunek i podziw dla Barcelony, ale nie było żadnego kontaktu, ani z Erlingiem Haalandem, ani z zarządem w tej sprawie - szybko zgasiła Rafaela Pimienta, agentka napastnika.

Flick już zdecydował, idą duże zmiany w Barcelonie. Lewandowski pominięty

Ostatnia debata przed wyborami w Barcelonie. Głosowanie już w niedzielę

Temat ten wykorzystał Laporta podczas ostatniej debaty, która miała miejsce w czwartkowy wieczór w katalońskiej telewizji TV3. Napięcie w studiu było odczuwalne.

Ta sprawa z Haalandem to kompletne kłamstwo, które już zostało obalone. Obróciło się przeciwko wam. Nie masz żadnego poczucia wstydu
Joan Laporta do Victora Fonta

Zwycięzcami debaty przez wielu zostali obwołani... prowadzący Francesc Garriga y Maria Fernandez. Udało im się zachować równowagę, Laporta przemawiał przez 29 minut i 15 sekund, a Font 16 sekund dłużej. Wyliczono więc, że podział mikrofonu wyniósł 49,8% do 50,2%.

Haaland to jeden z teoretycznych następców Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wymienia się również innych snajperów, np. Juliana Alvareza.

Polka zachwyca u boku Pajor. Nazwisko "Tomasiak" od razu zwróciło uwagę

Robert Lewandowski i Lamine Yamal w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski

Tomasz Brożek
Mężczyźni w garniturach i krawatach stoją w tłumie, jeden z nich wykonuje gest kciuka w górę i uśmiecha się, w tle widoczne inne osoby.
Joan LaportaMATTHIEU MIRVILLEAFP
Piłkarz w bordowo-niebieskiej koszulce biegnie z uśmiechem na twarzy po boisku podczas meczu piłkarskiego, za nim widoczni zawodnicy drużyny w niebieskich trykotach, a w tle rozmyte trybuny stadionu.
Erling HaalandRAIGO PAJULAAFP
Erling Haaland
Erling HaalandGRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
