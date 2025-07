Najpierw ter Stegen, teraz on. Wypychają go z klubu, a tu taki komunikat

To właśnie po rywalizacji z Interem kibice nie mieli litości dla Ronalda Araujo, obarczając go winą za odpadnięcie tuż przed wielkim finałem . Później przyszłość Urugwajczyka w Barcelonie stanęła pod ogromnym znakiem zapytania , bowiem nie brakowało informacji mówiących o tym, że Hansi Flick nie będzie miał dla niego miejsca w zespole i włodarze klubu chętnie go sprzedadzą. Teraz nastąpił jednak wielki zwrot akcji, bo sam zainteresowany nigdzie się nie wybiera .

Jak podaje "Mundo Deportivo", Urugwajczyk pojawił się w ośrodku treningowym Barcelony znacznie wcześniej, niż pierwotnie planowano. Piłkarze "Blaugrany" mają wrócić do pracy dopiero 13 lipca, jednak Araujo już dziś zameldował się w Ciutat Esportiva, gdzie przebywał od 9 do 12. To, co najważniejsze jednak, nastąpiło już po jego wyjściu.