Najpierw ter Stegen, a teraz on. Złe wieści dla Szczęsnego. Polak nie mógł się tego spodziewać

Po transferze Joana Garcii w hiszpańskich mediach szybko rozgorzała dyskusja na temat tego, kto zasłużył na miano "2" między słupkami Barcelony. W grę wchodziły dwa kluczowe nazwiska - Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen. Polak zyskał sympatię katalońskich kibiców dzięki fenomenalnym występom w pamiętnym sezonie 2024/2025. Niemiec to natomiast niekwestionowana ikona "Dumy Katalonii", a także fundament wielu historycznych sukcesów klubu.

Sytuację na długi czas wyjaśnił sam ter Stegen, który tuż przed startem nowego sezonu nabawił się urazu, wykluczającego go z gry na kilka miesięcy. Ostatecznie rola zmiennika młodego Hiszpana przypadła więc Szczęsnemu.

Rywalizacja między panami na nowo zaogniła się po pucharowym starciu z Guadalajarą. Powracający po kontuzji ter Stegen otrzymał na ten mecz powołanie. Co więcej, to właśnie Niemiec zameldował się tego dnia między słupkami. Po udanym spotkaniu w mediach pojawił się doniesienia, jakoby ter Stegen nie zamierzał rezygnować z walki o możliwość regularnych występów w ekipie Hansiego Flicka.

Jak się jednak okazuje, zarówno on, jak i Szczęsny, w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będą musieli liczyć się z obecnością jeszcze jednego silnego rywala.

Hiszpanie zachwyceni postawą młodego golkipera Barcelony. Wróżą mu pierwszy skład

W szeregach "Dumy Katalonii" znajduje się kilku młodych i niezwykle uzdolnionych bramkarzy. Jednym z nich jest 19-letni Aron Yaakobishvili, który przebywa obecnie na wypożyczeniu w klubie FC Andorra. Mimo kiepskich wyników ekipy pracę młodego Węgra ocenia się bardzo dobrze.

"Barcelona uważnie obserwuje Arona Yaakobishviliego, którego tego lata wypożyczyli do Andory. Analizy dotyczące bramkarza są bardzo pozytywne i istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli utrzyma ten poziom, w przyszłym sezonie wywalczy sobie miejsce w pierwszym składzie. Wiele wiary pokłada się w przyszłości węgierskiego bramkarza" - piszą dziennikarze portalu "Mundo Deportivo".

W tym sezonie Yaakobishvili rozegrał już 14 z 18 możliwych spotkań. Ma on najwyższy procent obronionych strzałów (78,6%) spośród wszystkich bramkarzy swojej ligi, a także trzecią co do wielkości liczbę obronionych strzałów na mecz (3,93). Statystyki te robią spore wrażenie.

Jak powrót Węgra wpłynie na sytuację jego starszych kolegów z Barcelony? Sytuacja ter Stegena wciąż jest mocno niepewna. Wiele mówi się o możliwości opuszczenia przez niego klubu, choć co rusz wyrastają na tym polu nowe przeszkody. Inaczej sprawa ma się w przypadku Szczęsnego. Polak już jakiś czas temu przyznał, że rola "3" opcji w zespole nie byłaby dla niego wielkim ciosem. Nowy kontrakt byłego reprezentanta obowiązuje do czerwca 2027 roku, a więc do zakończenia przyszłorocznego sezonu.

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen PAU BARRENA AFP

Aron Yaakobishvili Jan Kruger - UEFA Getty Images

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport