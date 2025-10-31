Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw bunt Viniciusa, teraz takie doniesienia. To byłby transfer marzeń dla Realu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Real Madryt w ubiegły weekend w El Clasico okazało się lepsze od FC Barcelony, pokonując na swoim stadionie mistrza Hiszpanii 2:1. Po meczu bardzo głośno było o zachowaniu Viniciusa Juniora, który wpadł w furię po ściągnięciu go z boiska. W obliczu tej afery interesującą informacją podzielił się Jorge Picon. Według niego Erling Haaland chciałby w przyszłości zagrać w Realu. Losy potencjalnego transferu norweskiego snajpera mogą być związane z przyszłością Viniciusa w Realu.

Erling Haaland i Vinicius Junior w walce o piłkę
Erling Haaland i Vinicius Junior w walce o piłkęPIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP

Real Madryt na starcie sezonu zdołał już osiągnąć przewagę nad swoim odwiecznym rywalem z Barcelony. Drużyna Xabiego Alonso przewodzi tabeli La Liga z przewagą pięciu punktów nad aktualnym mistrzem Hiszpanii. Taką przewagę "Królewscy" zawdzięczają zwycięstwu w ostatnim El Clasico.

Real na swoim stadionie pokonał Barcelonę 2:1. Rozmiary wygranej mogły być znacznie wyższe, lecz aż trzykrotnie do gry wchodził system VAR. Po jego użyciu sędziujący to spotkanie César Soto Grado nie uznał dwóch goli Kyliana Mbappe oraz anulował rzut karny z początku meczu. W drugiej połowie francuski snajper przegrał pojedynek z Wojciechem Szczęsnym. Polak w świetnym stylu wybronił strzał z rzutu karnego.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Piłka nożna

Pajor z urazem, a teraz takie wieści. Co za widok, Barcelona pokazała to światu

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Taki transfer zmieniłby świat piłki nożnej. Haaland z kolei spełniłby marzenie

    Równie dużo co o zwycięstwie w hiszpańskich mediach po zakończeniu spotkania mówiło się o zachowaniu Viniciusa Juniora. Brazylijczyk został zmieniony przez Xabiego Alonso w 72. minucie. W jego miejsce Hiszpan postawił na Rodrygo. Vinicius już schodząc z murawy w bardzo ekspresyjny sposób pokazywał swoje niezadowolenie. Wedle niektórych doniesień medialnych reprezentant Brazylii miał nawet grozić odejściem z klubu. Ostatecznie sprawa została ugaszona, zawodnik przeprosił i wszystko wróciło do normy.

    Ciekawe informacje w kontekście ostatniej afery przekazał hiszpański dziennikarz Jorge Picon. Cytowany przez portal ElDesmarque odsłonił kulisy potencjalnej bomby transferowej, sprowadzenia do Madrytu jednego z najlepszych napastników świata.

    Chodzi oczywiście o asa Manchesteru City Erlinga Haalanda, który zdaniem Picona od dawna marzy o dołączeniu do Realu. Ruch ten byłby możliwy nawet pomimo kontraktu wiążącego Norwega z angielskim klubem aż do 2034 roku. Taki przekaz płynie wprost z obozu Norwega, a całość w mediach podsycił Keith Wyness. Były dyrektor Aston Villi zasugerował, że Haaland mógłby odejść z Manchesteru już najbliższego lata.

    Picon podkreśla, że ten pomysł mógłby stać się jeszcze bardziej realny w obliczu kolejnych pogłosek o potencjalnym odejściu Viniciusa do Arabii Saudyjskiej. Szejkowie jeszcze niedawno byli skłonni zapłacić za niepokornego Brazylijczyka 200 milionów euro, co znacznie ułatwiłoby uaktywnienie klauzuli odstępnego zawartej w kontrakcie Haalanda z Manchesterem City. Latem taki scenariusz był odrzucany, lecz teraz w obliczu niedawnego pokazu frustracji oraz braku zgodności co do nowej umowy z klubem, staje się coraz bardziej rzeczywisty.

    Picon nie przekreśla sprowadzenia Haalanda nawet w momencie pozostania Viniciusa w Madrycie. Jego zdaniem wówczas taki ruch byłby "nieco trudniejszy". Norweg wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd Manchesteru City, lecz kolejny sezon bez triumfu w Premier League i Lidze Mistrzów mógłby skłonić gwiazdora do radykalnej zmiany.

    Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

    Zobacz również:

    Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - GKS Katowice
    Ekstraklasa

    Bolesna porażka, a teraz to. Trener zespołu z Ekstraklasy nie wytrzymał. Mocne słowa

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Erling Haaland
    Erling HaalandGRAHAM HUNT / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
    Piłkarz w stroju meczowym opuszcza boisko podczas meczu piłki nożnej, a obok linii bocznej przechodzi trener. W tle widoczni są operatorzy kamer, sędziowie techniczni oraz publiczność na trybunach.
    Xabi Alonso i ViniciusOSCAR DEL POZOAFP
    Piłkarz w białym stroju próbuje zdobyć bramkę, naprzeciwko stoi bramkarz w zielonym stroju rzucający się na piłkę. W tle widoczni obrońcy drużyny przeciwnej oraz stadion wypełniony kibicami.
    Wojciech Szczęsny w "El Clasico" czyli meczu Real Madryt - FC BarcelonaJOSEP LAGOAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja