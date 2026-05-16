"Najlepszy brat", "legenda". Piłkarze Barcelony żegnają Lewandowskiego, łzy same cisną się do oczu

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelona latem 2022 roku i z miejsca stał się kluczową postacią w ekipie "Blaugrany", dając drużynie z Camp Nou niezliczoną liczbę goli i walnie przyczyniając się do sukcesów FCB.

Ten rozdział jednak niebawem ostatecznie się zamknie - w połowie maja "Lewy" ogłosił bowiem oficjalnie, że po sezonie 25/26 odejdzie z zespołu, a jego dotychczasowa umowa nie będzie prolongowana.

Krótko po komunikacie ze strony napastnika do całej tej kwestii odniósł się na konferencji prasowej Hansi Flick, który podkreślił, że dla niego praca z "RL9" była prawdziwym przywilejem. W swoim stylu sytuację skomentował też chociażby Wojciech Szczęsny, ale na tym naturalnie się nie skończyło - reszta zawodników "Dumy Katalonii", obecnych i byłych, również ruszyła z poruszającymi komentarzami.

"Absolutnie legendarny". Robert Lewandowski żegnany przez kolegów z Barcelony

"Najlepszy brat. Kocham cię!" - napisał chociażby Gavi, dla którego Lewandowski był swego rodzaju mentorem, czego sam pomocnik nigdy nie ukrywał. "To była przyjemność, Robert" - stwierdził Sergi Roberto, obecnie już występujący w barwach Como.

W podobne tony uderzył też Fermin Lopez. "Cóż to była za przyjemność Robert. Legenda" - napisał gracz. Kapitana reprezentacji Polski mianem legendy ogłosili zresztą także chociażby Dani Olmo czy rywal "Lewego" z ataku, Ferran Torres. Niektórzy gracze, tacy jak Alejandro Balde czy Roony Bardghji, zdecydowali się po prostu przesłać 37-latkowi wymowne emotikony, zdominowane przez serduszka, zresztą tak samo jak chociażby Aitana Bonmati, gwiazda żeńskiej drużyny Barcelony.

Ostatnie mecze Lewandowskiego w Barcelonie. Tak kończy się ta niezwykła historia

Następne wyrazy uznania będą zapewne spływać do Lewandowskiego i w kolejnych dniach. Tymczasem napastnik i jego kompani z zespołu będą szykować się do meczu z Realem Betis, zaplanowanym na 17 maja - będzie on pożegnaniem Polaka z Camp Nou. Potem FCB zagra jeszcze na wyjeździe z Valencią (23 maja), a "RL9" postawi kropkę nad "i" w swej niezwykłej przygodzie na Półwyspie Iberyjskim.

