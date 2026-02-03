Najbliższa przyszłość Lewandowskiego wyjaśniona. Hiszpanie odkryli karty
Po starciach w La Liga i Lidze Mistrzów FC Barcelona wraca do rozgrywek Pucharu Króla. We wtorkowy wieczór mistrzowie Hiszpanii w ćwierćfinale zmierzą się z rewelacyjnym Albacete, które po drodze odesłało z kwitkiem m.in. Real Madryt. Jaki skład na spotkanie wytypuje Hansi Flick? Hiszpanie nie mają wątpliwości co do przyszłości Roberta Lewandowskiego na dzisiejsze wydarzenie.
W 2026 roku Barcelona do tej pory przegrała jeden mecz. 18 stycznia w San Sebastian lepszy okazał się Real Sociedad, który triumfował 2:1. Od tamtej pory ekipa Hansiego Flicka pokonywała kolejno Slavię Praga (4:2) i FC Kopenhagę (4:1) w Lidze Mistrzów oraz Real Oviedo (3:0) i Elche (3:1) w lidze.
W każdym z tych spotkań wystąpił Robert Lewandowski. Tylko w ostatnim, sobotnim starciu z beniaminkiem La Liga kapitan reprezentacji Polski zaczął na ławce rezerwowych. Wówczas otrzymał od trenera niecałe pół godziny. Wszedł na murawę w 62. minucie, zmieniając Ferrana Torresa, który w ostatnim czasie leczył drobny uraz.
Co z Lewandowskim? Hiszpanie już wiedzą
Zgodnie z kalendarzem we wtorek 3 lutego kataloński klub rozegra kolejne spotkanie w Pucharze Króla. Po wyeliminowaniu Racingu Santander teraz Barcelona trafiła na Albacete. Drugoligowiec w połowie stycznia sprawił olbrzymią, historyczną sensację. Na własnym stadionie pokonał 3:2 Real Madryt i awansował do ćwierćfinału.
Teraz kolejną nagrodą dla Albacete będzie domowy mecz z zespołem Hansiego Flicka. Na jaką wyjściową jedenastkę postawi niemiecki trener? Jego decyzje spróbowały przewidzieć hiszpańskie dzienniki. Największe z nich są zgodne co do Lewandowskiego. Ich zdaniem polski napastnik powinien rozpocząć wtorkowy mecz od pierwszej minuty.
Goście będą musieli radzić sobie bez Raphinhi, który cierpi na przeciążenie mięśnia przywodziciela prawej nogi i opuści starcie z Albacete mimo świetnej formy. - Znajdujemy się w ważnej fazie sezonu i potrzebujemy Raphinhi. Jego nieobecność nie jest idealna. Trudno mi będzie wybrać skład wyjściowy - tłumaczył sam Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej. Co z resztą całego zestawienia? Niestety na boisku raczej nie zobaczymy Wojciecha Szczęsnego.
Oto potencjalne składy Barcelony na mecz z Albacete proponowane przez Hiszpanów:
"Sport": Joan Garcia - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Gerard Martin - Eric Garcia - Marc Bernal, Marc Casad - Marcus Rashford, Lamine Yamal, Roony Bardghji, Robert Lewandowski.
"AS": Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin - Marc Bernal, Frenkie de Jong - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.
"Marca": Joan Garcia - Joano Cancelo, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin - Marc Casado, Marc Bernal - Dani Olmo, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Robert Lewandowski.
"Ara.cat": Joan García - Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo - Fermin Lopez, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
Spotkanie Albacete - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.