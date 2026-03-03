Nagrano przestępstwo na meczu Barcelony. "15 miesięcy więzienia", prokuratura już działa

Piłka nożna to sport, który od lat cieszy się renomą najpopularniejszej dyscypliny świata. Pod względem ilości fanów zdecydowanie deklasuje on inne dyscypliny. Niestety, popularność ta niesie ze sobą również pewne negatywne skutki.

Niestety, jednym z nieodłącznych elementów piłki nożnej jest szeroko rozumiany rasizm. Tego typu haniebne praktyki bardzo często przejawiają kibice, choć niejednokrotnie zdarz się, że prowodyrami skandalicznych zachowań potrafią być sami piłkarze. Przykładami tego typu sytuacji mogliśmy być chociażby podczas niedawnego meczu Realu, w którym to jeden z przeciwników podejrzewany był o wypowiedzenie kilku skandalicznych słów pod adresem Viniciusa Juniora.

Kilka miesięcy temu ze słownym atakiem na tle rasistowskim zmagał się także jeden z gwiazdorów Barcelony - Marcus Rashford. Sytuacja ta miała miejsce podczas wrześniowego starcia z Realem Oviedo, w którym to Rashford asystował przy golu, odbierającym nadzieje kibicom wspomnianej drużyny. Jeden z nich wyraził wówczas swoje niezadowolenie w skrajnie skandaliczny sposób.

Kibic może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wszystko po rasistowskim ataku na gwiazdora Barcelony

Wiele tego typu sytuacji nie spotyka się ze stanowczą reakcją służb. Opisany wyżej przypadek zalicza się natomiast do zupełnie innego grona. Jak donoszą bowiem hiszpańskie media, sprawa rasistowskich komentarzy posłanych pod adresem Rashforda trafiła bowiem do prokuratury.

"Prokuratura Generalna Księstwa Asturii zażądała kary 15 miesięcy więzienia, grzywny w wysokości 2880 euro i odszkodowania w wysokości 2000 euro dla kibica Realu Oviedo oskarżonego o wygłaszanie rasistowskich obelg pod adresem piłkarza Barcelony Marcusa Rashforda. Incydent został nagrany kamerą przez jednego z widzów i opublikowany w mediach społecznościowych" - piszą dziennikarze portalu "Mundo Deportivo".

Co więcej, z relacji tamtejszych mediów możemy się również dowiedzieć, że podobny los spotkał innego fana Realu Oviedo, który dopuścił się rasistowskich zniewag pod adresem Kyliana Mbappe. W tym przypadku prokuratura domagać się ma roku pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 2880 euro i 2000 euro odszkodowania.

Marcus Rashford, Robert Lewandowski Petr David Josek East News

Kylian Mbappe Javier SORIANO AFP

Kibice Realu Oviedo podczas meczu z Barceloną Quality Sport Images Getty Images

