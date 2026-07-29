Wojciech Szczęsny wielokrotnie miał już okazję udowadniać, że jego styl bycia i charyzma odgrywają niezwykłą rolę w budowaniu atmosfery w szatni. Były golkiper reprezentacji Polski po dołączeniu do FC Barcelony odegrał swoją rolę na boisku, po czym wolał skupić się na tym, aby pomóc Joanowi Garcii w poprawianiu jego umiejętności.

"Tek" szybko stał się jednym z najjaśniejszych punktów szatni mistrza Hiszpanii, a jego koledzy wypowiadają się o nim w samych superlatywach. Jak się okazuje, odejście z drużyny Roberta Lewandowskiego, z którym Szczęsny spędzał najwięcej czasu, niczego nie zmieniło w tej kwestii, a na pewno nie na gorsze.

Idealnie pokazują to materiały publikowane przez FC Barcelonę w mediach społecznościowych. Polski bramkarz po raz kolejny stał się bohaterem hitowego nagrania, które jasno pokazuje, jak wielką sympatią w drużynie cieszy się golkiper.

Wojtek Szczęsny, przebywający oczywiście z drużyną na tournee przedsezonowym, udając się z szatni w stronę murawy, przed sesją treningową, postanowił odegrać scenkę, w której składa autografy na koszulkach swoich kolegów z drużyny, przy okazji "pozując do zdjęcia" z Markiem Casado.

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Nagranie oczywiście błyskawicznie stało się hitem na platformie "X", zyskując ponad 9 tysięcy polubień oraz docierając do prawie miliona użytkowników. Internauci w komentarzach po raz kolejny zauważają, że Polak świetnie wykorzystuje swój czas w Barcelonie, ciesząc się emeryturą oraz, że jest to niesamowicie pozytywna postać.

O tym, jak bardzo Szczęsny pomaga w budowaniu atmosfery w szatni Barcelony świetnie świadczą słowa Pedriego sprzed roku. - To bardzo zabawny facet, który - jak się wydaje, nie odczuwa żadnej presji. Jest profesjonalistą, który daje nam wiele i gra na spektakularnym poziomie. Chciałbym, żeby kontynuował karierę, bo dobrze się bawię w jego towarzystwie zarówno na boisku, jak i poza nim - skwitował gwiazdor "Blaugrany".

Wojciech Szczęsny w FC Barcelona Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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