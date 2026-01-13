Nagranie z Lewandowskim hitem internetu. Tak potraktował Viniciusa, zaskakujące

"El Clasico" to spotkania, które urosły do miana piłkarskiej legendy. Starcia Barcelony z Realem Madryt zawsze wzbudzają spore zainteresowanie kibiców z całego świata. Każdy chce bowiem poznać odpowiedź na pytanie, który z hegemonów Półwyspu Iberyjskiego jest w danym sezonie lepszy.

Wraz z ogromnym zainteresowaniem, wzrasta również poziom emocji wokół starć "Królewskich" z "Dumą Katalonii". Szczególną ilość wrażeń generują one, kiedy stawką meczu jest możliwość zasilenia klubowej gabloty o kolejne trofea.

Taka sytuacja miała miejsce 11 stycznia, kiedy to byliśmy świadkami finałowego starcia tegorocznej edycji Superpucharu Hiszpanii. Ostatecznie triumf w tym meczu odniosła Barcelona. Jednym z bohaterów dnia stał się natomiast Robert Lewandowski, który popisał się przepięknej urody trafieniem. Jak się jednak okazało, nie był to ostatni warty wspomnienia "highlight" w wykonaniu polskiego napastnika.

Lewandowski nie mógł się powstrzymać. Kontrowersyjne zachowanie Polaka podczas "El Clasico"

Między zawodnikami Barcelony i Realu Madryt iskrzyło niemalże co chwilę. Kibice mogli być więc świadkami mniejszych, bądź też większych starć poszczególnych gwiazdorów.

Tuż po końcowym gwizdku arbitra doszło do sprzeczki między Viniciusem Juniorem a Raphinhą. Gwiazdor "Królewskich" objął swojego rodaka, lecz uścisk ten niewiele miał wspólnego z okazywaniem sympatii. W pewnym momencie do akcji wkroczył Robert Lewandowski.

Polak podszedł do przepychających się panów i... zaczął szarpać ucho Viniciusa Juniora. Później delikatnie odepchnął go od swojego kolegi z drużyny. Zdezorientowany Brazylijczyk chwilowo puścił Raphinhę jednak wciąż podążał za celebrującymi zwycięstwo zawodnikami Barcelony.

Widać było, że Viniciusowi niezwykle zależy na odbyciu rozmowy ze swoim rodakiem. Lewandowski ponownie próbował interweniować, jednak po krótkiej wymianie zdań z Raphinhą zostawił on Brazylijczyków na osobności.

Nagranie z tego nietypowego zdarzenia momentalnie obiegło Internet. Szybko stało się ono niezaprzeczalnym hitem na platformie "X", osiągając milionowe wyświetlenia.

Robert Lewandowski Bradley Collyer East News

Vinicius Junior JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Raphinha i Robert Lewandowski Gabriel Jimenez East News

Pierwsza sesja treningowa Realu Madryt z nowym trenerem! WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press