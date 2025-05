Nagrali Szczęsnego tuż po El Clasico. Już głośno o jego reakcji. "Niebywałe sceny"

Wzruszająca reakcja Wojciecha Szczęsnego na triumf Barcelony. Polak zaimponował kibicom

"Wojciech Szczęsny płacze ze szczęścia po wygranym #ElClásico. Niebywałe sceny. Ludzie skaczą po stołach, fiesta, a on kuca, patrzy i po prostu się wzrusza. Co to jest za historia" - napisał żurnalista, który był obecny na trybunach. Materiał wideo szybko zrobił furorę. W nieco ponad godzinę obejrzało go sto tysięcy internautów. A w komentarzach także zapanowało szaleństwo. "Niemożliwe stało się możliwe... kocham cię Szczęsny!", "Piękne zwieńczenie kariery", "Jego historia to jak z filmu o śpiącej królewnie, obudził się i został królem" - czytamy.