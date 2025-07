Nagły zwrot ws. ter Stegena. Alarm dla Szczęsnego, Hiszpanie nagle ogłosili

Kibice FC Barcelony z uwagą śledzą doniesienia medialne w sprawie Marca-Andre ter Stegena szczególnie po tym, jak do katalońskiego klubu dołączył Joan Garcia , który ma być nowym numerem 1 w bramce, a swój kontrakt przedłużył Wojciech Szczęsny . Polak ma być zmiennikiem młodego Hiszpana, co sprawia, że Inaki Pena oraz ter Stegen nie mają co liczyć na grę. Niemiec uparcie jednak nie chce słyszeć o takim scenariuszu i nie ma zamiaru opuszczać katalońskiej drużyny. Okazuje się także, że Niemiec wcale nie jest rozchwytywany na rynku transferowym , co nie pomaga Barcelonie.

Sytuacji niemieckiego golkipera, po powrocie zawodników Barcelony z urlopu, przyjrzał się "AS". Dziennikarzom udało się ustalić, że chociaż kilka klubów monitoruje sytuację ter Stegena, to wypchnięcie Niemca z klubu wcale nie będzie takie łatwe .

Nawet to rozwiązanie nie jest bliskie finalizacji i może dojść do sytuacji, w której Marc-Andre ter Stegen pojedzie z Barceloną na tournée po Azji, by nie zagrać tam ani minuty. Hansi Flick nie ma zamiaru zmieniać swojego zdania i ulegać naciskom Niemca. Nawet jeśli zostanie on w klubie, to nie będzie odgrywał w nadchodzącym sezonie żadnej istotnej roli.