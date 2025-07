Nagły zwrot ws. bramkarza Barcelony. Szczęsny musi się z tym pogodzić

FC Barcelona ma obecnie twardy orzech do zgryzienia. Po udanym transferze Joana Garcii oraz przedłużeniu umowy z Wojciechem Szczęsnym , w kadrze katalońskiego zespołu znajduje się aż czterech golkiperów. Dwóch z nich, wedle medialnych doniesień, nie jest branych pod uwagę przy długofalowych planach zespołu. Mowa o Marcu-Andre ter Stegenie oraz Inakim Peni .

Inaki Pena na dłużej w Barcelonie? Bramkarz może pojechać z zespołem do Azji

Jak podają hiszpańskie media, odejście Peni może nie wydarzyć się tak szybko, jak pierwotnie zakładano . Co więcej, źródła klubowe, z którymi konsultowali się dziennikarze portalu "Mundo Deportivo" podają, że Pena może nawet pojechać na tournee po Japonii oraz Korei Południowej, które zespół rozpocznie wraz z końcem miesiąca. Problemy z odejściem Peni wynikają głównie z ofert, które do tej pory spoczęły na biurku hiszpańskiego golkipera. Żadna z nich nie spełniła bowiem oczekiwań zawodnika .

Dla Flicka to dodatkowe źródło problemów, bowiem ze względu na specyfikę pozycji bramkarza, czterech kandydatów do obsadzenia jej brzmi jak nie lada wyzwanie. Warto również pamiętać o Diego Kochenie , który wedle doniesień miałby w przyszłym sezonie pełnić funkcję zabezpieczającą bramkę FC Barcelony na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Wciąż jednak pozostaje kilka opcji rozwiązania "klęski urodzaju" katalońskiego zespołu. Ter Stegen nieustannie wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym, co w przypadku zmiany jego dotychczasowej decyzji może zakończyć się transferem. Pena z kolei ma być otwarty na negocjacje, które mogą przybliżyć go do finalnego opuszczenia szeregów "Dumy Katalonii". Bezpiecznie mogą się natomiast czuć Joan Garcia oraz Wojciech Szczęsny, którzy wedle doniesień mają pełnić funkcje odpowiednio pierwszego oraz drugiego golkipera drużyny.