Nagły zwrot akcji ws. Ter Stegena. Niemiec już zaczął działać, mówią o odejściu

Ubiegłego lata Marc-Andre ter Stegen stał się jedną z tych postaci, które mierzyły się z olbrzymią złością kibiców, m.in. blokując rejestrację Wojciecha Szczęsnego i Joana Garcii. Ostatecznie wszystko zakończyło się happy endem, a o Niemcu zrobiło się ciszej, kiedy ten przechodził rekonwalescencję. Kiedy już jednak wrócił do gry, zaczęły się pojawiać kolejne informacje, które znów nie stawiają go w najlepszym świetle.

Przede wszystkim golkiper reprezentacji Niemiec nie może pogodzić się z faktem, że jest dopiero trzecim wyborem trenera Hansiego Flicka - po Garcii i Szczęsnym i za wszelką cenę chce wywalczyć miejsce w składzie. Ter Stegen ma być również wyjątkowo nieugięty w kwestii zmiany barw klubowych, chociaż tutaj nowe światło na sprawę rzuca kataloński "Sport".

Bramkarz ma już dość, a ter Stegen zaczął działać. Huczy o rychłym odejściu z klubu

Tamtejsi dziennikarze nadal informują o niechęci Ter Stegena do opuszczenia Barcelony, bowiem Niemiec nie ma zamiaru odpuszczać ani centa ze swojego lukratywnego kontraktu z katalońską ekipą, ale sytuacja w Tottenhamie mogłaby go przekonać do wypożyczenia. Wszystko przez to, co dzieje się z Guglielmo Vicario.

- Vicario, popełnił kilka bardzo poważnych błędów w ostatnich meczach, doprowadzając do furii kibiców angielskiego klubu. Podczas jego interwencji panuje duże napięcie i gwizdy, a sytuacja zaczyna być niepokojąca - czytamy na łamach portalu.

Pomimo faktu, że Tottenham jeszcze broni Włocha, to jego odejście zdaje się tylko kwestią czasu i sam zainteresowany miałby chcieć przenieść się do ojczyzny już latem. Jego usługami ma bowiem być mocno zainteresowany Inter. To stwarza warunki, które mógłby wykorzystać ter Stegen.

Londyński klub poważnie rozważa zakontraktowanie bramkarza w styczniowym oknie transferowym i analizuje Niemca, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła

Odejście do Premier League wydaje się najbardziej sensowne, bowiem ter Stegen nie ma zamiaru schodzić ze swoich wysokich oczekiwań finansowych, których wiele klubów nie jest w stanie spełnić. "Sport" informuje bowiem, że Niemiec znalazł się również na radarzeBesiktasu, Bolonii i Ajaxu, ale względy finansowe sprawiły, że transfery upadły.

