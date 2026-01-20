Wygląda na to, że kariera Marca-Andre ter Stegena w Barcelonie po 10 latach dobiega końca. Niemiecki golkiper od dłuższego czasu nie figuruje w planach Hansiego Flicka, a ciągnące się za nim problemy zdrowotne sprawiły, że na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów rozegrał zaledwie 10 meczów.

Ter Stegen jedną nogą poza Barceloną. Girona wysłała ofertę

Zarówno "Duma Katalonii", jak i jej kapitan poszukiwali optymalnego rozwiązania trudnej sytuacji. 33-latek nie miał szans wygrać rywalizację o miejsce w składzie z Joanem Garcią, ale szalenie zależy mu na tym, aby być jedynką w kadrze na mistrzostwach świata. Sukcesywnie odrzucał przy tym oferty ze strony zagranicznych klubów, na czele z Besiktasem.

Wreszcie pojawiło się światełko w tunelu. Po Ter Stegena zgłosiła się Girona, tak więc nie musiałby on praktycznie zmieniać miejsca zamieszakania, a przy tym mógby widywać regularnie z dziećmi. A w Gironie miałby z pewnością nieporównywalnie większe szanse na regularne występy.

Problem w tym, że drugiego klubu z Katalonii nie stać na opłacanie pensji kapitana "Bluagrany", a nawet jej większej części. Barcelonie jednak tak bardzo zależało na pozbyciu się Ter Stegena, że zgodzono się, aby Girona opłacała zaledwie milion euro jego pensji, którą różne źródła szacują nawet na więcej niż dziesięciokrotność tej kwoty.

Zwrot akcji ws. wypożyczenia Ter Stegena. Wszystko przez kwestie finansowe

Jak wynika z najnowszych ustaleń "QueThiJugues" doszło do nagłego zwrotu akcji ws. wypożyczenia Ter Stegena. Girona nie opłaci miliona euro pensji Niemca, lecz zaledwie około 500 tysięcy euro.

FC Barcelona w tej sytuacji znalazła się pod ścianą. Zależy jej na wypchnięciu niepotrzebnego bramkarza, a przy tym musi wciąż szukać oszczędności. Liczne źródła donoszą, że aby wróciła do zasady 1:1, czyli możliwości wydawania tyle, ile zarobi, musi wygenerowac dodatkowe 12 milionów euro oszczędności.

Prawdę dotyczącą szczegółów umowy ws. wypożyczenia Ter Stegena z pewnością zdążył poznać już Wojciech Szczęsny. Polak ostatnią szansę od Hansiego Flicka otrzymał 9 listopada w meczu z Celtą, gdy kontuzjowany jeszcze był Joan Garcia. Od tamtej pory nie rozegrał ani minuty, choć awizowano go do gry w Pucharze Króla. Przeciwko Guadalajarze wystąpił kjednak Ter Stegen, a z Racingiem Santander bronił Garcia.

Zwrot akcji w kwestii pensji Ter Stegena nie wpłynie jednak niemal na pewno na powodzenia operacji. Girona i FC Barcelona osiągnęły już porozumienie, a bramkarz we wtorek miał przejść testy medyczne przed ogłoszeniem transferu.

