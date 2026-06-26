Nagły zwrot akcji w Barcelonie, jednak zostaje. Negocjacje są zaawansowane
Już za kilka dni nastąpi oficjalne pożegnanie z Robertem Lewandowskim, a FC Barcelona nie zapewniła sobie jeszcze transferu jego następcy. Skupiła się bowiem obecnie na innej transakcji - pozyskaniu na drodze transferu definitywnego Joao Cancelo z Al Hilal. W pewnym momencie wskazywano już, że sprowadzenie Portugalczyka będzie bardzo trudne, a Saudyjczycy stawiają zaporowe warunki. Według najnowszych ustaleń doszło do zwrotu akcji. Negocjacje pilnie wznowiono.
Spore przetasowania czekają kadrę Barcelony przed nowym sezonem. Poza Robertem Lewandowskim, który za kilka dni przestanie być oficjalnie zawodnikiem "Dumy Katalonii" z drużyną prowadzoną przez Hansiego Flicka ma rozstać się kilku piłkarzy. Pierwsi na liście są Marc Casado i Roony Bardghji.
Wydawałoby się, że obecnie priorytetem dla Barcy jest sprowadzenie następcy "Lewego". Niemal każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia dotyczące Juliana Alvareza, który publicznie zadeklarował chęć odejścia z Atletico. Uwaga działaczy "Blaugrany" została jednak przekierowana na innego zawodnika.
Transfer Cancelo priorytetem Barcelony. Trudne negocjacje z Saudyjczykami
Prawdziwe zachwyty wywołuje postawa Joao Cancelo na mundialu, który wrócił z wypożyczenia z Barcelony - formalnie pozostaje zawodnikiem związanym kontraktem z Al Hilal. I choć mistrzowie Hiszpanii chcieliby go zatrzymać na dłużej, sprawa jest skomplikowana.
Jeszcze niedawno panował pesymizm względem transferu Cancelo. Wskazywano na wysokie wymagania finansowe Saudyjczyków, a także kwestie finansowego Fair Play. Z ustaleń redakcji "SPORT" wynika, że doszło do zwrotu akcji.
Przełom ws. Cancelo, negocjacje na zaawansowanym etapie. Jednak zostanie?
Hiszpanie wskazują, że 32-latek jest dla Hansiego Flicka absolutnym priorytetem, a negocjacje w trybie pilnym zostały wznowione. Wiele kont poświęconych Barcelonie w mediach społecznościowych wprost już ogłasza, że Cancelo jednak zostaje - porozumienie jest już ponoć o włos.
Dyrektor sportowy "Azulgrany" - Deco jest w ostatnich dniach w stałym kontakcie z agentem reprezentanta Portugalii - Jorge Mendesem. Domknięcie definitywnego transferu bocznego defensora z Al Hilal pozostaje kwestią czasu.
Joao Cancelo do tej pory na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozegrał pełne 90 minut z Demokratyczną Republiką Konga i 45 minut przeciwko Uzbekistanowi, w którym to meczu zanotował asystę. Jest niekwestionowanym graczem wyjściowego składu Portugalczyków.