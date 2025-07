Jan Urban objął stery w reprezentacji Polski w newralgicznym momencie. Podczas swojego premierowego zgrupowania nowy selekcjoner poprowadzi "Biało-Czerwonych" najpierw w niezwykle trudnym, wyjazdowym meczu z Holandią, a następnie kluczowym dla nas meczu eliminacyjnym z Finlandią. Poza sferą sportową, doświadczony szkoleniowiec musi także poprawić atmosferę wokół drużyny narodowej oraz wewnątrz szatni. A przy okazji rozwiązać kwestię opaski kapitańskiej i powrotu do reprezentacji Roberta Lewandowskiego .

W tym celu Jan Urban ma osobiście spotkać się z napastnikiem FC Barcelona. Ostatnio wzbudził jednak spore poruszenie swoim wywiadem dla "Przeglądu Sportowego Onetu", w którym zapytany został o to, czy przy okazji wizyty w stolicy Katalonii zamierza spotkać się także z drugim z naszych rodaków - Wojciechem Szczęsnym, namawiając go do wznowienia kariery reprezentacyjnej.