Nagły transfer Barcelony? Wieści dotarły do Lewandowskiego i spółki, sensacyjny kierunek

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Tuż przed rewanżowym starciem z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla gruchnęła fatalna wiadomość o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Uraz odniesiony w rywalizacji z Villarrealem wyklucza Polaka z udziału w hicie, co stanowi spore osłabienie "Dumy Katalonii". Zaledwie dzień później nadeszła wiadomość o niespodziewanym transferze, jaki finalizuje Barca. Padł prawdziwie sensacyjny kierunek.

Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
Robert LewandowskiJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Weekend był udany dla piłkarzy FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali w hicie z Villarrealem 4:1, a ostatnie zdanie należało do Roberta Lewandowskiego. To właśnie on w doliczonym czasie gry ustalił wynik, trafiając po dograniu od Julesa Kounde.

Lewandowski kontuzjowany. FC Barcelona w tarapatach przed rewanżem

Niestety tuż po meczu z Katalonii nadciągnęła fatalna wiadomość. "Lewy" z Villarrealem doznał kontuzji - złamania lewego oczodołu, co wyklucza go z rywalizacji z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. To potężny cios dla Flicka.

Złamanie u Lewandowskiego potwierdzone. Ważne wieści przed barażami. Urban już wie

Niemal w tym samym czasie z Barcelony nadciągnęła kolejna wiadomość, wobec której trudno było przejść obojętnie. Mowa o kompletnie niespodziewanym transferze, który według redakcji "Fichajes", co potwierdza także kilka innych źródeł, finalizują mistrzowie Hiszpanii.

FC Barcelona finalizuje zaskakujący transfer. Prosto z Holandii

Dziennikarze ujawnili, że "Blaugrana" jest na zaawansowanym etapie rozmów w celu pozyskania Stije Resinka z FC Groningen. Za 22-letniego pomocnika, postrzeganego za wielki talent ma zapłacić 6 milionów euro.

Zobacz również:

Lamine Yamal, Dani Olmo, Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Kontuzja Lewandowskiego, Flick może zaskoczyć. Niespodziewany ruch Niemca

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Wieści są o tyle zaskakujące, że wcześniej nie mówiło się o zainteresowaniu Holendrem. Operacja utrzymywana była niemal do ostatniej chwili w tajemnicy. Resink szkolił się w znanej na całym świecie akadamii Ajaksu Amsterdam, a w Holandii ceni się jego umiejętności techniczne, a także umiejętność łączenia ataku z obroną i gry "box to box".

    Kwota 6 milionów euro wydaje się niewielką inwestycją, która szybko może się zwrócić. Błyskawicznie "spłacać" zaczął się Roony Bardghji, za którego latem FC Barcelona zapłaciła zaledwie 2,5 miliona euro. Obecnie potral Transfermarkt wycenia go już na 10 milionów.

    Zobacz również:

    Marc-Andre ter Stegen
    Piłka nożna

    Dramat Ter Stegena, klamka zapadła. Trener ogłosił oficjalnie, to koniec

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Piłkarz w zielonym stroju z numerem 6 na koszulce, grający na stadionie podczas meczu, trzyma piłkę przy nodze, w tle trybuny pełne kibiców.
    Stije ResinkMARCEL VAN DORSTAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelony kontroluje piłkę podczas meczu z zawodnikami zespołu w żółtych strojach na tle pełnych trybun stadionu.
    Robert Lewandowski w meczu z VillarrealemUrbanandsportAFP
    Grupa piłkarzy FC Barcelony w jednolitych niebiesko-bordowych strojach świętuje zdobycie bramki, przytulając się i okazując radość na tle stadionu wypełnionego kibicami.
    Piłkarze FC BarcelonaGONGORAAFP
    Bożydar Iwanow: Barcelona celuje w triumf w Lidze Mistrzów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja