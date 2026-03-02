Nagły transfer Barcelony? Wieści dotarły do Lewandowskiego i spółki, sensacyjny kierunek
Tuż przed rewanżowym starciem z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla gruchnęła fatalna wiadomość o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Uraz odniesiony w rywalizacji z Villarrealem wyklucza Polaka z udziału w hicie, co stanowi spore osłabienie "Dumy Katalonii". Zaledwie dzień później nadeszła wiadomość o niespodziewanym transferze, jaki finalizuje Barca. Padł prawdziwie sensacyjny kierunek.
Weekend był udany dla piłkarzy FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali w hicie z Villarrealem 4:1, a ostatnie zdanie należało do Roberta Lewandowskiego. To właśnie on w doliczonym czasie gry ustalił wynik, trafiając po dograniu od Julesa Kounde.
Lewandowski kontuzjowany. FC Barcelona w tarapatach przed rewanżem
Niestety tuż po meczu z Katalonii nadciągnęła fatalna wiadomość. "Lewy" z Villarrealem doznał kontuzji - złamania lewego oczodołu, co wyklucza go z rywalizacji z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. To potężny cios dla Flicka.
Niemal w tym samym czasie z Barcelony nadciągnęła kolejna wiadomość, wobec której trudno było przejść obojętnie. Mowa o kompletnie niespodziewanym transferze, który według redakcji "Fichajes", co potwierdza także kilka innych źródeł, finalizują mistrzowie Hiszpanii.
FC Barcelona finalizuje zaskakujący transfer. Prosto z Holandii
Dziennikarze ujawnili, że "Blaugrana" jest na zaawansowanym etapie rozmów w celu pozyskania Stije Resinka z FC Groningen. Za 22-letniego pomocnika, postrzeganego za wielki talent ma zapłacić 6 milionów euro.
Wieści są o tyle zaskakujące, że wcześniej nie mówiło się o zainteresowaniu Holendrem. Operacja utrzymywana była niemal do ostatniej chwili w tajemnicy. Resink szkolił się w znanej na całym świecie akadamii Ajaksu Amsterdam, a w Holandii ceni się jego umiejętności techniczne, a także umiejętność łączenia ataku z obroną i gry "box to box".
Kwota 6 milionów euro wydaje się niewielką inwestycją, która szybko może się zwrócić. Błyskawicznie "spłacać" zaczął się Roony Bardghji, za którego latem FC Barcelona zapłaciła zaledwie 2,5 miliona euro. Obecnie potral Transfermarkt wycenia go już na 10 milionów.