Nagły transfer Barcelony? Media: Norweg coraz bliżej Camp Nou. Dał zielone światło

Igor Szarek

Raptem kilka miesięcy pozostało do otwarcia letniego okna transferowego. Wiele klubów już teraz planuje więc wszelkiego rodzaju wzmocnienia. Nie inaczej postępuje FC Barcelona. Według hiszpańskich dziennikarzy, jeden ze skautów "Dumy Katalonii" miał obserwować wschodzącą gwiazdę norweskiego futbolu - Andreasa Schjelderupa. Sam zawodnik został zapytany o możliwość przenosin na Camp Nou. Taka perspektywa wywołała u niego wyraźną ekscytację.

Erling Haaland i Andreas Schjelderup w bordowych strojach obejmują się na boisku po zdobyciu gola.
Erling Haaland i Andreas Schjelderup

Sezon 2025/2026 wkracza powoli w decydującą fazę. Już za kilka miesięcy poznamy rozstrzygnięcia większości piłkarskich lig oraz pucharów. Po tym okresie przyjdzie czas na wyciągnięcie wniosków oraz próbę zbudowania jak najlepszej kadry na przyszłoroczne rozgrywki.

Proces ten nie ominie także Barcelony. Choć na papierze kadra "Dumy Katalonii" wygląda naprawdę dobrze, to zespół ten potrzebuje wzmocnień na kilku ważnych pozycjach. Jednym z planów jest ściągnięcie nowego lewego skrzydłowego, który mógłby stanowić wsparcie dla grającego w tym sektorze boiska Raphinhii.

Od pewnego czasu mówiło się, że idealnym kandydatem do tej roli będzie przebywający w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia Marcus Rashford. W pierwszej części sezonu Anglik prezentował się naprawdę dobrze, co skłoniło Katalończyków do rozważań nad pozyskaniem tego piłkarza na stałe. Obecnie Rashford nie prezentuje jednak aż tak dobrej formy, co w połączeniu z koniecznością zapłacenia za jego wykup aż 30 mln euro, stawia ten ruch pod ogromnym znakiem zapytania.

Schjelderup na celowniku Barcelony. "Byłoby fantastycznie"

W obliczu powyższego, FC Barcelona miała ponoć wysłać skautów, których zadaniem jest przyglądanie się zawodnikom, mogących potencjalnie znaleźć się w kręgu zainteresowań hiszpańskiego giganta.

Z medialnych doniesień wynika, że jeden z wysłanników udał się do Portugalii, aby tam obserwować między innymi wschodzącą gwiazdę norweskiego futbolu - Andreasa Schjelderupa. Sam zawodnik został poinformowany, że na jednym z meczów skaut katalońskiej ekipy uważnie mu się przyglądał. Jego reakcja z pewnością ucieszy włodarzy Barcelony.

"Prawda jest taka, że nic o tym nie wiedziałem, ale gdyby to była prawda, byłoby fantastycznie" - powiedział Schjelderup w rozmowie z norweską stacją telewizyjną TV2.

W 2023 roku Schjelderup zamienił Nordsjaelland na Benfikę Lizbona. W międzyczasie zaliczył on jeszcze wypożyczenie powrotne do swojej dawnej ekipy, a od 2024 roku stanowi jeden z ważnych elementów składu portugalskiej ekipy. 21-letni skrzydłowy w obecnym sezonie rozegrał już 36 spotkań, zdobywając łącznie 7 goli oraz 4 asysty. Jego niekwestionowanym atutem jest wiek, który wciąż daje mu możliwość rozwoju swoich piłkarskich umiejętności.

