Nagły transfer Barcelony? Media: Norweg coraz bliżej Camp Nou. Dał zielone światło

Sezon 2025/2026 wkracza powoli w decydującą fazę. Już za kilka miesięcy poznamy rozstrzygnięcia większości piłkarskich lig oraz pucharów. Po tym okresie przyjdzie czas na wyciągnięcie wniosków oraz próbę zbudowania jak najlepszej kadry na przyszłoroczne rozgrywki.

Proces ten nie ominie także Barcelony. Choć na papierze kadra "Dumy Katalonii" wygląda naprawdę dobrze, to zespół ten potrzebuje wzmocnień na kilku ważnych pozycjach. Jednym z planów jest ściągnięcie nowego lewego skrzydłowego, który mógłby stanowić wsparcie dla grającego w tym sektorze boiska Raphinhii.

Od pewnego czasu mówiło się, że idealnym kandydatem do tej roli będzie przebywający w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia Marcus Rashford. W pierwszej części sezonu Anglik prezentował się naprawdę dobrze, co skłoniło Katalończyków do rozważań nad pozyskaniem tego piłkarza na stałe. Obecnie Rashford nie prezentuje jednak aż tak dobrej formy, co w połączeniu z koniecznością zapłacenia za jego wykup aż 30 mln euro, stawia ten ruch pod ogromnym znakiem zapytania.

Schjelderup na celowniku Barcelony. "Byłoby fantastycznie"

W obliczu powyższego, FC Barcelona miała ponoć wysłać skautów, których zadaniem jest przyglądanie się zawodnikom, mogących potencjalnie znaleźć się w kręgu zainteresowań hiszpańskiego giganta.

Z medialnych doniesień wynika, że jeden z wysłanników udał się do Portugalii, aby tam obserwować między innymi wschodzącą gwiazdę norweskiego futbolu - Andreasa Schjelderupa. Sam zawodnik został poinformowany, że na jednym z meczów skaut katalońskiej ekipy uważnie mu się przyglądał. Jego reakcja z pewnością ucieszy włodarzy Barcelony.

"Prawda jest taka, że nic o tym nie wiedziałem, ale gdyby to była prawda, byłoby fantastycznie" - powiedział Schjelderup w rozmowie z norweską stacją telewizyjną TV2.

W 2023 roku Schjelderup zamienił Nordsjaelland na Benfikę Lizbona. W międzyczasie zaliczył on jeszcze wypożyczenie powrotne do swojej dawnej ekipy, a od 2024 roku stanowi jeden z ważnych elementów składu portugalskiej ekipy. 21-letni skrzydłowy w obecnym sezonie rozegrał już 36 spotkań, zdobywając łącznie 7 goli oraz 4 asysty. Jego niekwestionowanym atutem jest wiek, który wciąż daje mu możliwość rozwoju swoich piłkarskich umiejętności.

Andreas Schjelderup Carlos Rodrigues Getty Images

Hansi Flick AFP7 vía Europa Press East News

Raphinha i Robert Lewandowski Gabriel Jimenez East News

