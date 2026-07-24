Zawodnicy FC Barcelony rozpoczęli już przygotowania do kolejnego sezonu ligowego. Wśród zawodników trenujących z zespołem Hansiego Flicka znalazło się również miejsce dla Marca-Andre ter Stegena.

Niemiec powrócił z fatalnego wypożyczenia do Girony, które skończyło się poważną kontuzją. 34-latek nie ma szans na regularną grę w Katalonii. Ter Stegena od dłuższego czasu łączono z holenderskim Ajaxem. Według nowych informacji sytuacja zaczyna zbliżać się do finalizacji.

Jak donosi "Mundo Deportivo" obie strony są coraz bliżej osiągnięcia porozumienia, na mocy którego ter Stegen zostanie wypożyczony do klubu z Amsterdamu na okres jednego roku. Ich zdaniem oficjalne potwierdzenie transakcji może nastąpić nawet w przeciągu najbliższych kilku dni.

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Ter Stegen jedną nogą poza Hiszpanią. Szczęsnemu ubędzie konkurent

Ter Stegen do czasu negocjacji warunków przejścia do Ajaxu cały czas trenuje z Barceloną. Według "Mundo Deportivo" Niemiec najprawdopodobniej nie znajdzie się na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie w pobliżu angielskiego Birmingham.

Zdaniem Hiszpanów Ajax ma wziąć na siebie nie więcej niż 10% pensji ter Stegena. Jego kontrakt z mistrzem Hiszpanii wygasa dopiero za dwa lata, a jego pensja w kolejnych sezonach będzie wzrastała. Jest to konsekwencja wcześniejszego odroczenie niezbędne do rejestrowania przez klub piłkarzy.

W nowym sezonie nie dojdzie do przełomu w składzie Barcelony. Cały czas pierwszym bramkarzem pozostanie świeżo upieczony mistrz świata Joan Garcia. Status "dwójki" ma utrzymać Wojciech Szczęsny, któremu w przypadku odejścia ter Stegena ubędzie rywal w hierarchii pierwszego zespołu.

Transfer do Holandii umożliwi ter Stegenowi grę w europejskich pucharach. W ostatni czwartek Ajax bez większych problemów wygrał 4:1 z serbską Vojvodiną Nowy Sad. Ich kolejnym przeciwnikiem w eliminacjach Ligi Konferencji będzie z kolei irlandzie Shelbourne lub estoński Nomme Kalju. Ter Stegen nie ma dużo czasu, bowiem inauguracja nowego sezonu Eredivisie już 9 sierpnia.





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