Bez najmniejszych wątpliwości jednym z największych hitów poprzedniego letniego okienka transferowego w Hiszpanii było przejście Daniego Olmo do FC Barcelona z ekipy RB Lipsk. Formalnie doszło do tego 9 sierpnia, ale przez długi czas status piłkarza stał pod pewnymi znakami zapytania.

Na tapet brana była w tym przypadku kwestia rejestracji 27-latka i choć koniec końców Olmo mógł występować - i występował regularnie - w barwach "Barcy", to sprawa ta rzuciła się cieniem na jego grę w kampanii 24/25.

Dani Olmo wymarzonym wzmocnieniem Manchesteru City. Pożegnanie z Barceloną po jednym sezonie?

"The Citizens" poszukują gracza o profilu takim jak Hiszpan - będącego w stanie łączyć różne obszary gry i zdolnego zarówno do inicjowania, jak i wykończania akcji. Wszechstronne uzdolnienia futbolisty są cenione na Etihad, a MC bez dwóch zdań byłby w stanie sypnąć tu groszem.

W teorii była gwiazda "Die Bullen" jest nie do ruszenia i daleko jej od listy transferowej, a jej kontrakt z "Blaugraną" ważny jest aż do 2030 roku, natomiast warto przypomnieć historię Ilkay'a Gundogana, który zamienił City na Barcelonę na rok, po czym... powrócił do "Obywateli". Guardiola i spółka potrafią być przekonujący.