Nagłe rozstanie z Barceloną? Tego Lewandowski nie mógł przewidzieć, ależ zwrot akcji

FC Barcelona w ostatnich tygodniach skupia się przede wszystkim na walce o transfer Nico Williamsa, który według wielu hiszpańskich dziennikarzy, na czele z Gerardem Romero jest o krok od przenosin do ekipy mistrzów Hiszpanii.

Sprowadzenie utalentowanego skrzydłowego wymagać będzie jednak sporych nakładów finansowych, w związku z czym "Duma Katalonii" musi latem pozbyć się kilku zawodników. Na wylocie są m.in. Pau Victor, Pablo Torre, czy Inaki Pena . Wygląda jednak na to, że Hansi Flick będzie musiał pójść z kierownictwem klubu na kompromis i wyrazić zgodę na transfer jednego z graczy, których postrzegał w niemal w kategorii "nietykalnych".

Przed kilkoma dniami hiszpańskie media informowały, że zmieniła się optyka działaczy na Fermina Lopeza . Jeden z ulubieńców trenera ma być mimo wszystko "na sprzedaż", jeśli tylko do Barcy wpłynie atrakcyjna oferta.

Hansi Flick dostrzega większy talent w osobie Marca Bernala , który stracił niemal cały sezon 2024/25 przez poważną kontuzję. Do tego trener wierzy wciąż we Frankiego de Jonga, który ma być niepodważalnym graczem wyjściowej jedenastki. W tej sytuacji dla Casado może zwyczajnie zabraknąć miejsca i minut.

Trudno postrzegać to, aniżeli niebywały zwrot akcji, którego przewidzieć nie mógł Robert Lewandowski. Polak na murawie często współpracował z Casado i wyglądało na to, że panowie dobrze się dogadują. To właśnie po jego zagraniu "Lewy" trafił m.in. w meczu z Realem Madryt, wygranym aż 4:0.