Nagłe rozstanie z Barceloną? Szczęsny w centrum konfliktu. To się skończy transferem

Inaki Pena źle znosi odstawienie na boczny tor, a decyzja Hansiego Flicka o postawieniu na Wojciecha Szczęsnego miała doprowadzić nawet do podziału w szatni Barcelony. Część zawodników nie rozumie, dlaczego wychowanek po serii coraz lepszych występów nagle został posadzony na ławce . A postawa Hiszpana generuje dodatkowe napięcia.

Konflikt w Barcelonie narasta. Chłodne relacje Flicka z Peną

Golkiper czuje się potraktowany niesprawiedliwie i obecnie oddala się od parafowania nowej umowy. A kontrakt Hiszpana wygasa już w czerwcu 2026 roku. Dziennikarze redakcji "SPORT" poszli o krok dalej i informują, że doszło do kolejnej zmiany narracji w kwestii przyszłości bramkarza.

Inaki Pena gotowy na odejście z Barcelony. Szczęsny wygrał rywalizację

Kiedy do pełni zdrowia wróci Marc-Andre ter Stegen, a ma to się wydarzyć jeszcze przed końcem sezonu, Inaki Pena spadnie w hierarchii bramkarzy na trzecią pozycję. To pomiędzy Polakiem i Niemcem będzie rozgrywała się walka o wyjściowy skład, a Hiszpan wszedł już w wiek, kiedy nie może pozwolić sobie na bycie głębokim rezerwowym.