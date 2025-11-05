Mimo wygranej 3:1 nad Elche FC Barcelona nie ma w ostatnim czasie zbyt wielu powodów do radości i świętowania. Mistrzowie Hiszpanii prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, a na domiar złego wielu istotnych zawodników mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Hansi Flick odejdzie z Barcelony? W Hiszpanii zapanowało poruszenie

Hansi Flick ma spory problem z zestawieniem linii pomocy, gdzie nie dość, że z poważną kontuzją wypadł Gavi, to "dołączył" do niego również Pedri. A terminarz jest wymagający. To jednak nic wobec sensacyjnych wieści, jakie w środę nadeszły z Barcelony.

Dziennikarze redakcji "ABC" przekazali, że z zamiarem odejścia z Barcy nosi się... Hansi Flick. Trener ma być już zmęczony presją i gigantycznymi oczekiwaniami i czuje się nieco wypalony. Stąd taka, a nie inna, brutalna decyzja. Na jego negatywne samopoczucie wpływ z pewnością mają także finanse klubu, będące w opłakanym stanie, jak również przedłużający się powrót na Camp Nou.

Hiszpanie dodają, że z zamiarem odejścia niemiecki szkoleniowiec nosi się już od września. Oznaczałoby to, że nie wypełni kontraktu, który po mistrzowskim sezonie został przedłużony do czerwca 2027 roku.

Czas wielkiego pożegnania w Barcelonie? Presja pokonała wielu poprzedników Flicka

Czy zatem piłkarze "Dumy Katalonii" na czele z Wojciechem Szczęsnym mogą się już żegnać ze szkoleniowcem? To możliwe, choć seria zwycięstw w połączeniu z powrotami ważnych zawodników po kontuzjach prawdopodobnie mogłaby odwrócić nieco sytuację i wpłynąć na ewentualną zmianę decyzji Flicka.

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press

Wcześniej w trakcie sezonu Niemiec deklarował, że w Barcelonie się zakochał i czuje silne przywiązanie do klubu. Doniesienia "ABC" stoją z tym nieco w sprzeczności. Inna sprawa, że w przeszłości z powodu "wypalenia" z pracy z "Blaugraną" rezygnował nawet legendarny Pep Guardiola. Presja i atmosfera wokół klubu potrafiła mocno dawać się we znaki także trenerom takim jak Xavi, czy Quique Setien.

Hansi Flick Matthieu Mirville Newspix.pl

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick Gualter Fatia Getty Images