Nagłe rozstanie z Barceloną? Nastąpił zwrot akcji, Flick mógł się tego spodziewać

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona mierzy się wciąż od dłuższego czasu z problemami finansowymi, a zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny nie mogą być pewni swojej przyszłości. Kontrakt "Lewego" wygasa wraz z końcem sezonu, podczas gdy "Tek" ma wkrótce wrócić na dłuższy czas na ławkę rezerwowych. Zamieszanie w stolicy Katalonii potęguje zwrot akcji, do jakiego doszło w ostatnich dniach. Szczęsny mógł się spodziewać takiego obrotu spraw.

Wojciech Szczęsny, Eric Garcia i Hansi Flick
Wojciech Szczęsny, Eric Garcia i Hansi Flick

Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej wróci w Barcelonie na ławkę rezerwowych. Bliski powrotu do gry jest Joan Garcia, który sprowadzony został latem z gwarancją gry w wyjściowym składzie. Chociaż Polak zastępował go godnie i robił co mógł, nie zachował czystego konta w żadnym z dziewięciu meczów, w których zagrał.

FC Barcelona straci Erika Garcię? Hiszpan kuszony przez gigantów

Jako że zbliża się powoli zimowe okienko transferowe, w Hiszpanii pojawia się coraz więcej plotek dotyczących przyszłości gwiazd Barcelony. W centrum zainteresowania naturalnie znajduje się Robert Lewandowski, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Coraz więcej mówi się jednak także o Eriku Garcii.

    Stoper jeszcze przed sezonem bliski był odejścia, ale do pozostania w stolicy Katalonii przekonał go Hansi Flick. Decyzja była trafna, bo Hiszpan jest jednym z najlepiej ocenianych piłkarzy Barcy, a progres, jaki zanotował, imponuje nie tylko sztabowi szkoleniowemu.

    Zwrot akcji ws. Garcii. Szczęsny mógł się spodziewać

    Kilka miesięcy temu Garcia trafił na orbitę zainteresowań Paris Saint-Germain. Szefostwo paryżan ceni bardzo jego wszechstronność i zmysł taktyczny. Robiono już nawet zakusy pod pozyskanie go. Bezskutecznie. Z ustaleń redakcji "SPORT" wynika, że doszło w jego sprawie do zwrotu akcji.

    Garcia nie myśli obecnie nawet o opuszczeniu "Dumy Katalonii" gdzie jest ważnym i cenionym przez szkoleniowca ogniwem. Co więcej, FC Barcelona jest bliska przedłużenia z nim umowy, co definitywnie ucina plotki o możliwym odejściu do PSG.

    Takiego obrotu spraw mógł spodziewać się Szczęsny, dla którego współpraca z Garcią w linii defensywnej była w ostatnich tygodniach niezwykle istotna. 24-latek świetnie potrafi wyprowadzać piłkę, dzięki czemu Polak mógł liczyć na jego wsparcie nawet przy wysokim pressingu ze strony rywali.

    Dua Lipa zauważona w koszulce Argentyny podczas meczu Boca – River Plate

    Nowa umowa Garcii ma obowiązywać aż do końca czerwca 2029 roku. Według ustaleń dziennikarzy zawarta w niej zostanie opcja przedłużenia jej o jeszcze dodatkowy rok. Kibice wyczekują już zatem jedynie potwierdzenia porozumienia. W obecnej sytuacji niemal nikt nie wyobraża sobie, żeby FC Barcelona miała stracić reprezentanta Hiszpanii.

    Szymon Marciniak
    Ekstraklasa

    Rewolucja w Ekstraklasie, nadchodzi wielka zmiana. Na to długo czekano

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Piłkarz w pomarańczowym stroju drużyny FC Barcelona prowadzi piłkę po murawie stadionu podczas meczu, w tle widoczni kibice oraz reklama marki Pepsi.
    Eric Garcia
    Dwóch piłkarzy na boisku, jeden ubrany w zielony strój bramkarski z numerem 25, podaje rękę zawodnikowi przeciwnej drużyny ubranemu w różowy strój sportowy, w tle widać innych graczy i rozmazaną publiczność.
    Wojciech Szczęsny
    Trener w stroju FC Barcelona stoi na murawie stadionu, w tle widoczni są zawodnicy w fioletowych kamizelkach, trybuny wypełnione są kibicami.
    Hansi Flick

