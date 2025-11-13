Nagłe rozstanie z Barceloną? Nastąpił zwrot akcji, Flick mógł się tego spodziewać
FC Barcelona mierzy się wciąż od dłuższego czasu z problemami finansowymi, a zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny nie mogą być pewni swojej przyszłości. Kontrakt "Lewego" wygasa wraz z końcem sezonu, podczas gdy "Tek" ma wkrótce wrócić na dłuższy czas na ławkę rezerwowych. Zamieszanie w stolicy Katalonii potęguje zwrot akcji, do jakiego doszło w ostatnich dniach. Szczęsny mógł się spodziewać takiego obrotu spraw.
Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej wróci w Barcelonie na ławkę rezerwowych. Bliski powrotu do gry jest Joan Garcia, który sprowadzony został latem z gwarancją gry w wyjściowym składzie. Chociaż Polak zastępował go godnie i robił co mógł, nie zachował czystego konta w żadnym z dziewięciu meczów, w których zagrał.
FC Barcelona straci Erika Garcię? Hiszpan kuszony przez gigantów
Jako że zbliża się powoli zimowe okienko transferowe, w Hiszpanii pojawia się coraz więcej plotek dotyczących przyszłości gwiazd Barcelony. W centrum zainteresowania naturalnie znajduje się Robert Lewandowski, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Coraz więcej mówi się jednak także o Eriku Garcii.
Stoper jeszcze przed sezonem bliski był odejścia, ale do pozostania w stolicy Katalonii przekonał go Hansi Flick. Decyzja była trafna, bo Hiszpan jest jednym z najlepiej ocenianych piłkarzy Barcy, a progres, jaki zanotował, imponuje nie tylko sztabowi szkoleniowemu.
Zwrot akcji ws. Garcii. Szczęsny mógł się spodziewać
Kilka miesięcy temu Garcia trafił na orbitę zainteresowań Paris Saint-Germain. Szefostwo paryżan ceni bardzo jego wszechstronność i zmysł taktyczny. Robiono już nawet zakusy pod pozyskanie go. Bezskutecznie. Z ustaleń redakcji "SPORT" wynika, że doszło w jego sprawie do zwrotu akcji.
Garcia nie myśli obecnie nawet o opuszczeniu "Dumy Katalonii" gdzie jest ważnym i cenionym przez szkoleniowca ogniwem. Co więcej, FC Barcelona jest bliska przedłużenia z nim umowy, co definitywnie ucina plotki o możliwym odejściu do PSG.
Takiego obrotu spraw mógł spodziewać się Szczęsny, dla którego współpraca z Garcią w linii defensywnej była w ostatnich tygodniach niezwykle istotna. 24-latek świetnie potrafi wyprowadzać piłkę, dzięki czemu Polak mógł liczyć na jego wsparcie nawet przy wysokim pressingu ze strony rywali.
Nowa umowa Garcii ma obowiązywać aż do końca czerwca 2029 roku. Według ustaleń dziennikarzy zawarta w niej zostanie opcja przedłużenia jej o jeszcze dodatkowy rok. Kibice wyczekują już zatem jedynie potwierdzenia porozumienia. W obecnej sytuacji niemal nikt nie wyobraża sobie, żeby FC Barcelona miała stracić reprezentanta Hiszpanii.