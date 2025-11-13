Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej wróci w Barcelonie na ławkę rezerwowych. Bliski powrotu do gry jest Joan Garcia, który sprowadzony został latem z gwarancją gry w wyjściowym składzie. Chociaż Polak zastępował go godnie i robił co mógł, nie zachował czystego konta w żadnym z dziewięciu meczów, w których zagrał.

FC Barcelona straci Erika Garcię? Hiszpan kuszony przez gigantów

Jako że zbliża się powoli zimowe okienko transferowe, w Hiszpanii pojawia się coraz więcej plotek dotyczących przyszłości gwiazd Barcelony. W centrum zainteresowania naturalnie znajduje się Robert Lewandowski, którego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Coraz więcej mówi się jednak także o Eriku Garcii.

Stoper jeszcze przed sezonem bliski był odejścia, ale do pozostania w stolicy Katalonii przekonał go Hansi Flick. Decyzja była trafna, bo Hiszpan jest jednym z najlepiej ocenianych piłkarzy Barcy, a progres, jaki zanotował, imponuje nie tylko sztabowi szkoleniowemu.

Zwrot akcji ws. Garcii. Szczęsny mógł się spodziewać

Kilka miesięcy temu Garcia trafił na orbitę zainteresowań Paris Saint-Germain. Szefostwo paryżan ceni bardzo jego wszechstronność i zmysł taktyczny. Robiono już nawet zakusy pod pozyskanie go. Bezskutecznie. Z ustaleń redakcji "SPORT" wynika, że doszło w jego sprawie do zwrotu akcji.

Garcia nie myśli obecnie nawet o opuszczeniu "Dumy Katalonii" gdzie jest ważnym i cenionym przez szkoleniowca ogniwem. Co więcej, FC Barcelona jest bliska przedłużenia z nim umowy, co definitywnie ucina plotki o możliwym odejściu do PSG.

Takiego obrotu spraw mógł spodziewać się Szczęsny, dla którego współpraca z Garcią w linii defensywnej była w ostatnich tygodniach niezwykle istotna. 24-latek świetnie potrafi wyprowadzać piłkę, dzięki czemu Polak mógł liczyć na jego wsparcie nawet przy wysokim pressingu ze strony rywali.

Nowa umowa Garcii ma obowiązywać aż do końca czerwca 2029 roku. Według ustaleń dziennikarzy zawarta w niej zostanie opcja przedłużenia jej o jeszcze dodatkowy rok. Kibice wyczekują już zatem jedynie potwierdzenia porozumienia. W obecnej sytuacji niemal nikt nie wyobraża sobie, żeby FC Barcelona miała stracić reprezentanta Hiszpanii.

Eric Garcia MARCEL VAN DORST AFP

Wojciech Szczęsny IMAGO/David Catry Newspix.pl

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP