FC Barcelona nieustannie cierpi z powodu działań swojego byłego zarządu. "Blaugrana" w wyniku finansowych wpadek Josepa Marii Bartomeu od dłuższego czasu nie może działań na rynku transferowym w ramach zasady 1:1, a ogranicza ją reguła 3:1. Oznacza to nie mniej, nie więcej, niż to, że "Duma Katalonii" na każde wydane jedno euro musi poświadczyć trzema zarobionymi.

W związku z tym w klubie są tak olbrzymie problemy z zapewnieniem rejestracji do gry w rozgrywkach La Liga. To oczywiście wynika także z faktu, że Javier Tebas wprowadził bardzo surowe reguły finansowe, aby w La Liga nie powtórzył się przypadek finansowego upadku, jaki dotknął w przeszłości Malagę. Cierpi na tym wiele hiszpański zespołów, a Barcelona mimo swojej marki jest jednym z nich.

Kolejne odejście z Barcelony. Kierunek Majorka

Dlatego też Wojciech Szczęsny nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych w pierwszych dwóch kolejkach hiszpańskiej La Liga. Oprócz Polaka na pozwolenie do gry przez długi czas czekali także Joan Garcia i Marcus Rashford. Ostatecznie obaj już zagrali dla Barcelony w tym sezonie, ale klub wciąż poszukuje zysków finansowych, które pomogłyby w poprawie sytuacji.

W środę na wypożyczenie oficjalnie odszedł Inaki Pena, a kataloński "Sport" informuje, że to nie koniec. Według dziennikarzy bowiem wszystko wskazuje na odejście utalentowanego Jana Virgiliego. 19-letni Hiszpan w trakcie okresu przygotowawczego nie zbudował sobie zaufania Hansiego Flicka i spróbuje zbudować swoją karierę w Majorce. "Blaugrana" ma otrzymać za skrzydłowego trzy miliony euro.

Warto dodać, że Barcelona sprzeda ledwie 50 procent praw do zawodnika, a także zachowa opcję odkupu nastolatka w przyszłości. To sprawia, że "Duma Katalonii" zachowa kontrolę nad przyszłością nastolatka w razie gdyby ten odpowiednio się rozwinął, jak choćby obecnie ma to miejsce z Nico Pazem i Realem Madryt.

