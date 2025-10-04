Nagłe odejście z Barcelony? Szczęsny nie był na to gotowy, padł sensacyjny kierunek

Marc-Andre ter Stegen jest zawodnikiem FC Barcelona od lipca 2014 roku, co czyni go obecnie zawodnikiem z najdłuższym stażem gry dla pierwszego zespołu "Dumy Katalonii". To jedyny piłkarz z obecnego składu, który pamięta ostatni triumf "Blaugrany" w Lidze Mistrzów z 2015 roku. Z tego też powodu pełni funkcję pierwszego kapitana zespołu, choć ostatni czas nie jest dla niego łaskawy.

Niemiecki bramkarz doznał koszmarnej kontuzji we wrześniu 2024 roku. Ter Stegen zerwał więzadło rzepki, przez co FC Barcelona została bez klasowego bramkarza. Na ratunek przyszedł Wojciech Szczęsny, który nieco ponad miesiąc wcześniej ogłosił koniec profesjonalnej kariery. W obliczu propozycji ze stolicy Katalonii nie był w stanie odmówić, decydując się na powrót z tej krótkiej emerytury.

Ter Stegen wrócił, a zaraz kolejna kontuzja

Marc-Andre ter Stegen zdążył już wrócić po zerwaniu więzadła rzepki. Pierwszy mecz po długiej przerwie rozegrał 3 maja 2025 roku, kiedy jego zespół wygrał 2:1 z Valladolid. Później wystąpił jeszcze w przegranym spotkaniu z Villarrealem 2:3, jednak Barcelona miała już zapewnione mistrzostwo Hiszpanii. Ter Stegen zdążył jeszcze wystąpić w dwóch przegranych meczach Niemiec Ligi Narodów - w półfinale z Portugalią (1:2) i o trzecie miejsce z Francją (0:2).

Jednak od 8 czerwca tego roku niemieckiego golkipera próżno było szukać na murawie. A to z powodu operacji pleców, na którą zdecydował się w lipcu. Marc-Andre ter Stegen obecnie wraca do zdrowia, a w pełni wyleczony z kontuzji ma być pod koniec listopada. Gotowy do powrotu na boisko, jak podaje kataloński "Sport", ma być jednak w styczniu.

Powrót do zdrowia nie zapewni jednak Niemcowi miejsca w pierwszym składzie. Przypomnijmy, że "jedynką" w układance Hansiego Flicka jest Joan Garcia, który teraz również leczy kontuzję. Dlatego też, póki co, w bramce "Blaugrany" występuje Wojciech Szczęsny. Z tego powodu, kilka klubów monitoruje sytuację Ter Stegena w zespole, licząc na możliwość jego pozyskania.

Ter Stegen zostanie zmuszony do odejścia z Barcelony? Szczęsny monitoruje sytuację

Kataloński "Sport" pisze w artykule na swojej stronie, że kilka klubów z Premier League interesowało się ws. Marca-Andre ter Stegena. Na takie wieści raczej nie był gotowy Wojciech Szczęsny. Niewykluczone, że w zimowym oknie transferowym Niemiec zostanie zmuszony do odejścia z FC Barcelony. Szczególnie mówi się o możliwości trafienia do Newcastle, Tottenhamu czy Manchesteru United. Te kluby z Anglii miały już konsultować się z Barcą w sprawie bramkarza. Ponadto, zainteresowane usługami Niemca ma być też AS Monaco.

Jak informuje "Sport", wiele klubów było otwartych nawet na wypożyczenie Ter Stegena z opcją wykupu. Sam zawodnik jednak nie jest chętny do opuszczania stolicy Katalonii. Sam jednak wie, że trudno będzie mu o minuty na boisku, przede wszystkim przez obecność Joana Garcii, który jest przyszłością klubu. Niemiec może być więc wręcz zmuszony do odejścia, tym bardziej że na horyzoncie są Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. A przecież ter Stegen to podstawowy bramkarz reprezentacji Niemiec, po odejściu Manuela Neuera.

Szczęsny szczerze: „Jeśli Marc wróci – zaakceptuję decyzję” AP © 2025 Associated Press

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny Mutsu Kawamori East News